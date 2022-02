নয়াদিল্লি, 11 ফেব্রুয়ারি: কর্নাটকের হিজাব বিতর্ক (Karnataka hijab row) নিয়ে পিটিশনের জরুরি শুনানিতে রাজি হল না সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court 'No' To Urgent Hijab Hearing) ৷ যথাযথ সময় এলে তবেই এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷ বিচারপতি আবেদনকারীকে বলেছেন, "বিষয়টিকে জাতীয় স্তরে নিয়ে যাবেন না (Supreme Court refuses to give urgent hearing on plea challenging Karnataka High Court's order)৷"

হিজাব বিতর্ক (Hijab Row) নিয়ে পরবর্তী রায় না-দেওয়া পর্যন্ত হিজাব বা অন্য কোনও ধর্মীয় পোশাক পরা থেকে ছাত্রছাত্রীদের বিরত থাকার অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়েছিল কর্নাটকের হাইকোর্ট (Karnataka High Court interim order in Hijab Row Case) ৷ সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে (Hijab Case in Supreme Court) ৷