নয়াদিল্লি, 7 জানুয়ারি : গত বুধবার প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য সংরক্ষণ করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court directs top Punjab High Court officer to secure records PM security breach) ৷ শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় গাফিলতি সংক্রান্ত এক জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালত এই নির্দেশ দিয়েছে ৷

এদিন দেশের প্রধান বিচারপতি এনভি রামানা, বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি হিমা কোহলির বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয় ৷ শুনানিতে কেন্দ্র ও পঞ্জাব সরকারের বক্তব্য শোনার পর এই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷

শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল ওই তথ্য সংরক্ষণ করবেন (Registrar General of the High Court of Punjab and Haryana) ৷ তাই তাঁকে সমস্ত তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে রাজ্য, কেন্দ্র-সহ সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷

এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকার একটি তদন্ত কমিটি গড়েছে ৷ পঞ্জাব সরকারও ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ কিন্তু ওই কমিটিগুলির কাজ আগামী সোমবার পর্যন্ত বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের তরফে ৷

প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টে যে জনস্বার্থ মামলা করা হয়েছিল, সেখানে আবেদন করা হয় যে এই ঘটনার সমস্ত প্রমাণ সুরক্ষিত রাখার নির্দেশ দিক শীর্ষ আদালত ৷ পাশাপাশি এই ‘ভুলের’ জন্য পঞ্জাব সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক ৷ বলা যায়, আবেদনকারীদের দাবির কিছুটা মেনে নিল শীর্ষ আদালত ৷

এদিকে এদিন শুনানিতে কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা দাবি করেন, বুধবারের ওই ঘটনায় আন্তর্জাতিক স্তরে ভারত বিব্রত হয়েছে ৷ এই ঘটনাকে তিনি বিরলের মধ্যেও বিরলতম বলে আদালতের কাছে ব্যাখ্যা করেন ৷

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, গত বুধবার পঞ্জাবে সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (Prime Minister Narendra Modi) ৷ প্রাথমিকভাবে ঠিক ছিল যে তিনি ভাটিন্ডা থেকে হেলিকপ্টারে ফিরোজপুরে যাবেন ৷ কিন্তু আবহাওয়া খারাপ থাকায় তিনি সড়কপথে রওনা হন ৷

ফিরোজপুরের কাছে একটি উড়ালপুলের উপর তাঁর কনভয় বিক্ষোভের জেরে আটকে যায় ৷ এই ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত (PM Security Breach) হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে ৷ সেই নিয়ে দায়ের হয় মামলা ৷