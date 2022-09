নয়াদিল্লি, 7 সেপ্টেম্বর: শিবসেনা দল আসলে কার ? প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে নাকি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের ? বুধবার সর্বোচ্চ আদালতের পাঁচ জন বিচারপতির গঠিত সাংবিধানিক বেঞ্চ জানিয়েছে, 27 সেপ্টেম্বর উদ্ধব ঠাকরের এই সংক্রান্ত মামলাটি শুনবে আদালত৷ বর্তমান শিবসেনা প্রধান ঠাকরে আবেদনে জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশন যেন কোনওভাবে শিন্ডের 'আসল শিবসেনা'র দাবি মেনে না নেয় এবং এ বিষয়ে আদালত হস্তক্ষেপ করুক (Superme Court to hear plea over real Shiv Sena application of Uddhav Thackeray-led faction) ৷

বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের (Justice DY Chandrachud) নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ জানিয়েছে, মাস কয়েক আগে মহারাষ্ট্রে রাজনৈতিক সংকট চলাকালীন ঠাকরে ও শিন্ডে দু'পক্ষের তরফে একগুচ্ছ মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ তার মধ্যে বিধানসভার স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার এবং রাজ্যপালের ক্ষমতার বিষয়গুলি রয়েছে ৷ বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে বিচারপতি এমআর শাহ, বিচারপতি কৃষ্ণা মুরারি, বিচারপতি হিমা কোহলি এবং বিচারপতি পিএস নরসিমহার এই বেঞ্চ জানায়, সেই সব পড়ে থাকা মামলাগুলির শুনানির দিনক্ষণও জানানো হবে ৷

আরও পড়ুন: পেট্রল, ডিজেলের ভ্যাট কমিয়ে দামে রাশ, বড় পদক্ষেপ শিন্ডে সরকারের

মহা বিকাশ আঘাড়ি (Maha Vikas Aghadi, MVA) সরকারের পতন সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলছিল৷ প্রবীণ শিন্ডে পক্ষের আইনজীবী নীরজ কিষান কৌল জানায়, ঠাকরের দল নির্বাচন কমিশনকে কোনও রকম সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে আটকানোর আবেদন দায়ের করেছে ৷ তাঁর দাবি, এভাবে ভারতের নির্বাচন কমিশনকে রোখা যায় না ৷ ঠাকরের তরফে আইনজীবী কপিল সিবাল জানান, 3 অগস্ট সর্বোচ্চ আদালত মৌখিক ভাবে কমিশনকে তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে নিষেধ করে ৷