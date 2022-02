নয়াদিল্লি, 8 ফেব্রুয়ারি : তৃণমূল নয়, তাঁর পুরনো দল কংগ্রেসেই ফিরলেন সদ্য বিধায়ক পদ এবং বিজেপি ছাড়া সুদীপ রায়বর্মন (EEx BJP Leader Sudip Roy Barman joins Congress) ৷ আজ সকালে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির বাসভবনে যান তিনি (Tripura Ex-BJP Leader Sudip Roy Barman Meets Raul Gandhi with His Close Associate) ৷ সঙ্গে ছিলেন আশিস কুমার সাহা ৷ তিনিও গতকাল সুদীপ রায়বর্মনের সঙ্গেই বিধায়ক পদ এবং বিজেপি ছেড়েছেন ৷ গতকালই তাঁরা দিল্লি চলে আসেন ৷ আজ সকালে রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করেই সুদীপ ও তাঁর অনুগামীরা কংগ্রসে যোগ দেন ৷

সোমবারই গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে তাঁর সব সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন সুদীপ রায়বর্মন ৷ তিনি এবং তাঁর অনুগামী বলে পরিচিত আশিস কুমার সাহা ত্রিপুরা বিধানসভায় গিয়ে বিধায়ক পদে ইস্তফা দেন ৷ সুদীপ রায়বর্মন ত্রিপুরার রাজনীতিতে হেভিওয়েট বলে পরিচিত ৷ রাজনীতির হাতেখড়ি হয়েছিল কংগ্রেস থেকেই ৷ সেখান থেকে তৃণমূলে যোগ দেন ৷ তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজনও তৃণমূলে গিয়েছিলেন ৷ তার পর সেই বিধায়কদের নিয়েই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে গিয়েছিলেন সুদীপ ৷ যখন তিনি ও তাঁর অনুগামীরা যে দলে গিয়েছেন, সেই দলই ত্রিপুরায় প্রধান বিরোধী দল হয়ে উঠেছে ৷

যদিও তার পর ত্রিপুরার রাজনীতিতে বদল আসে ৷ বাম জমানার অবসান ঘটিয়ে সরকার গড়ে বিজেপি ৷ মুখ্যমন্ত্রী হন বিপ্লব দেব ৷ সুদীপ রায়বর্মনও মন্ত্রী হন ৷ কিন্তু এরপর সময় যত এগিয়েছে, ততই সুদীপ-বিপ্লবের দূরত্ব ক্রমশ বেড়েছে ৷ পরিস্থিতি এমন একটা জায়গায় চলে যায়, সুদীপ মন্ত্রিত্ব ছাড়েন ৷ দলের অন্দরে ও বাইরে বিভিন্ন বিষয়ে সরব হন ৷

রাজনৈতিক মহল তখন থেকেই অনুমান করছিল যে, বিজেপি ছাড়বেন সুদীপ ৷ শেষ পর্যন্ত সোমবার সেটাই ঘটে ৷ তবে, সাম্প্রতিককালে ত্রিপুরার রাজনীতির সমীকরণ দেখে সুদীপ রায়বর্মনের তৃণমূলে ফেরার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল ৷ কিন্তু, সেই জল্পনায় জল ঢেলে এদিন রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করে কংগ্রেসে ফেরেন তিনি (Ex BJP Leader Sudip Roy Barman Arrive Residence of Rahul Gandhi in Delhi) ৷