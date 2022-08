নয়াদিল্লি, 6 অগস্ট: উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে সাংসদ শিশির অধিকারীকে চিঠি লিখলেন লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মনে করিয়ে দিলেন যে, ঘাসফুল এই নির্বাচনে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷

আজ সকাল 10টা থেকে সংসদে উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন শুরু হয়েছে ৷ এনডিএ প্রার্থী জগদীপ ধনকড় এবং বিরোধী দলগুলির প্রার্থী বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেত্রী মার্গারেট আলভা ৷ জগদীপ ধনকড় এর আগে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ছিলেন ৷ এনডিএ জোট তাঁকে উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করার পর তিনি সেই পদে ইস্তফা দেন ৷ তৃণমূল কংগ্রেস আগে জানিয়ে দিয়েছিল যে, তারা এই নির্বাচনে অংশ নেবে না ৷

সেই মর্মেই বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বাবা শিশির অধিকারীকে চিঠি লিখলেন তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC MP and Parliamentary Party leader in Lok Sabha Sudip Bandyopadhyay writes to Sisir Adhikari informing him to abstain from voting for Vice President election as decided and announced by the party) ৷ প্রসঙ্গত, সপ্তাহ দুয়েক আগে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দিতে দিল্লি গিয়েছিলেন শিশির ৷

