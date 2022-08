নয়াদিল্লি, 28 অগস্ট: কমপক্ষে 40টি রাস্তার কুকুরকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল ৷ আদালতের নির্দেশে আজ উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় টুইন টাওয়ার ভেঙে ফেলা হবে দুপুর 2.30 মিনিটে ৷ সময় এগিয়ে আসছে ৷ এর মধ্যে ওই এলাকায় ঘুরে বেড়ানো কুকুরগুলির কথা ভেবে মাঠে নেমেছে পশুপ্রেমী সংস্থা ৷ আপাতত একটি অস্থায়ী ত্রাণশিবিরে কুকুরগুলি ঠাঁই পেয়েছে (Stray Dogs Rescued by NGOs from twin towers in Noida) ৷

একটি এনজিও কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়েছেন, টুইন টাওয়ার অ্যাপেক্স (Apex, 32 তলা) এবং সেয়ান (Ceyane, 29 তলা) ভাঙার কিছু আগে নকল বিস্ফোরণ করলে ওই এলাকার পাখিগুলিও অন্যত্র উড়ে যেতে পারবে ৷

আরও পড়ুন: মাত্র 9 সেকেন্ডেই গুঁড়িয়ে যাবে নয়ডার টুইন টাওয়ার, কাউন্টডাউন শুরু

বহু এনজিও হাউজ অফ স্ট্রে অ্যানিমালস, ফ্রেন্ডিকোস, সোসাইটি ফর দ্য প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েলটি টু অ্যানিমালস (Society for the Prevention of Cruelty to Animals, SPCA) এবং হ্যাপি টেলস ফাউন্ডেশন ওই এলাকা থেকে কুকুরগুলিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করছে ৷

দুপুর আড়াইটের আগে দু'টি বহুতলের কাছাকাছি থাকা প্রায় 5 হাজার বাসিন্দাকেও অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ একটি এনজিওর প্রতিষ্ঠাতা সঞ্জয় মহাপাত্র বলেন, "আমরা 8 অগস্ট থেকে পরিকল্পনা করে সেইমতো কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি ৷ যাতে পথকুকুরদের বাঁচানো যায় ৷ আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছি যাতে একটা নকল বিস্ফোরণের আওয়াজ করা হয় ৷ এতে ওখানে থাকা পাখিরা সতর্ক হয়ে যেতে পারে ৷"

নয়ডা কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজ করছে এনজিওগুলি, জানালেন মহাপাত্র ৷