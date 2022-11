কালাবুর্গি (কর্নাটক), 27 নভেম্বর: বিরল প্রজাতির এবং বিশালাকৃতির মাছ ধরা পড়েছে জালে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে কর্নাটকের কালাবুর্গির চিনচোলি তালুকের নাগারা জলাধারে ৷ মাছটিকে দেখতে অনেকটা 'এল মাছে'র (Eel Fish) মতো ৷ এই মাছটি সাধারণ ইউরোপের দেশগুলিতে এবং নিউজিল্যান্ডের পাওয়া যায় (rare giant size fish has been found in Nagara reservoir of Chincholi taluk of Kalaburagi district) ৷

মাছটির গায়ের রং খয়েরি ৷ 6 ফুট দীর্ঘ মাছটির ওজন 13 কেজি ৷ মৎস্যজীবী ঈশ্বরের জালে ওঠে এই বিশাল মাছটি ৷ মাছটির শরীরে কোনও শিরদাঁড়া নেই ৷ তবে তাঁরা জানতেন না মাছটি সচরাচর পাওয়া যায় না অর্থাৎ বিরল ৷ তাই সাধারণ মাছের মতোই কেটে সেটি বিক্রি করে দেন মৎস্যজীবীরা ৷

সমভূমি অঞ্চলে এই মাছ পাওয়াটা একটা বিরলতম ঘটনা ৷ এই প্রথম কর্নাটকের এমন কোনও মাছ জালে ধরা পড়ল ৷ তবে এই মাছ খাওয়া যায় কি না, তা জানতে গবেষণা করতে হবে ৷

এল মাছ কী (What is Eel Fish) ?

নিউ জিল্যান্ডের পরিস্রুত জলে এই ধরনের মাছ দেখা যায় ৷ তবে এই মাছেরই তিনটি প্রজাতি আছে ৷

লংগফিন এল (Longfin Eel): এটি বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির মাছ ৷ শুধুমাত্র নিউ জিল্যান্ডেই পাওয়া যায় ৷

শর্টফিন এল (Shortfin Eel): বিলুপ্তপ্রায় শ্রেণির হলেও পুরোপুরি হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই ৷ নিউ জিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জগুলিতে পাওয়া যায় ৷

স্পটেড এল (Spotted Eel) : অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায় এবং খুব সাধারণ মাছ ৷