কারাউলি (রাজস্থান), 2 এপ্রিল : শোভাযাত্রাকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ার অভিযোগ উঠল (Stone pelting in karauli) ৷ শনিবার রাজস্থানে কারাউলিতে ঘটনাটি ঘটে বলে অভিযোগ ৷ এই ঘটনায় অনেকে আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ এই ঘটনার জেরে কারাউলির হাটবরা বাজার এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় ৷

স্থানীয় সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, আজ সেখানে হিন্দু নববর্ষ উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল (Hindu New Year rally in Karauli) ৷ সেই শোভাযাত্রার উপরই পাথর ছোড়া হয় (Stone pelting on Hindu New Year rally in Rajasthan) ৷ এই ঘটনায় আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ তাঁকে জয়পুরের কোনও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ এদিকে এর পালটা হিসেবে স্থানীয় একটি হাসপাতালের সামনে বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় ৷

এর জেরে এলাকার পরিস্থিতি থমথমে হয়ে উঠেছে ৷ স্থানীয় বাজার বন্ধ করে দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা ৷ পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ৷ সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ৷ স্থানীয়দের একাংশ এই ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছেন ৷

