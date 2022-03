নয়াদিল্লি, 28 মার্চ: হিন্দু-সহ যে কোনও একটি বিশেষ ধর্ম বা ভাষাভাষি সম্প্রদায়কে নিজের রাজ্যে সংখ্যালঘু হিসেবে ঘোষণা করতে পারে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার (States Can Declare A Community Minority) ৷ সুপ্রিম কোর্টকে একথা জানাল কেন্দ্রীয় সরকার (States too can declare religious or linguistic community as minority) ৷

আইনজীবী অশ্বিনীকুমার উপাধ্যায়ের আবেদনের জবাবে এই কথা বলেছে কেন্দ্র (Centre's reply to SC over minority)৷ ন্যাশনাল কমিশন ফর মাইনরিটি এডুকেশন ইনস্টিটিউশন অ্যাক্ট, 2004-এর 2(এফ) ধারার বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন ওই আইনজীবী ৷ ওই ধারায় কেন্দ্রকে অবারিত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বলে যুক্তি দিয়ে উপাধ্যায় বলেছিলেন, এর ফলে কেন্দ্র "প্রকাশ্য ভাবে স্বেচ্ছাচারী, অযৌক্তিক এবং আপত্তিকর" হয়ে উঠেছে ৷

তাঁর আবেদনের (Centre's reply to SC over minority) জবাবে কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রক বলে, এটা মেনে নেওয়া হচ্ছে যে, রাজ্য সরকারগুলি তাদের রাজ্যে কোনও একটি ধর্মের বা ভাষার সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু হিসেবে ঘোষণা করতে পারে ৷ উদাহরণস্বরূপ মহারাষ্ট্র সরকার ইহুদিদের তাদের রাজ্যে সংখ্যালঘু হিসেবে ঘোষণা করেছে ৷ কর্নাটক সরকার তাদের রাজ্যে উর্দু, তেলুগু, তামিল, মালায়লম, মারাঠি, টুলু, লামানি, হিন্দি, কোঙ্কনি ও গুজরাতি ভাষাভাষিদের সংখ্যালঘু ভাষার সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করেছে ৷

কাজেই অন্যান্য রাজ্যও তাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করতে পারে ৷ লাদাখ, মিজোরাম, লাক্ষাদ্বীপ, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, পঞ্জাব ও মণিপুরে ইহুদিরা, হিন্দুরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজেদের ইচ্ছেমতো সুবিধে পায় না বলে যে অভিযোগ পিটিশনার করেছেন, তা সঠিক নয় বলে দাবি করে সংখ্যালঘু মন্ত্রক ৷

