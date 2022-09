নয়াদিল্লি, 1 সেপ্টেম্বর: দেশের অন্যতম সাশ্রয়ী বিমান সংস্থা স্পাইসজেট ৷ বুধবার সংস্থাটির চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার বা সিএফও সঞ্জীব তানেজা পদত্যাগ করেন ৷ চলতি অর্থবর্ষে 30 জুন পর্যন্ত সময়ে 789 কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে এই বিমান কোম্পানির ৷ তার ফলেই পদ ছেড়েছেন উচ্চ আধিকারিক ৷ স্পাইসজেট সূত্রে জানা গিয়েছে, সিএফও ইস্তফা দিয়েছেন এবং তা 31 অগস্ট থেকে কার্যকর হয়েছে (SpiceJet Chief Financial Officer Sanjeev Taneja resigns as company recorded loss of Rs 789 crore) ৷

স্পাইসজেট এয়ারলাইনের দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, 2022-এর 30 জুন পর্যন্ত মোট 789 কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে ৷ ফোরেক্স অ্যাডজাস্টমেন্টের 420 কোটি টাকার হিসেব এই বাইরে (Rs 420 crore excluding forex adjustment) ৷ 2021-এর 30 জুনে ক্ষতির পরিমাণ 729 কোটি টাকা ৷ জ্বালানির বাড়তে থাকা দাম এবং মুদ্রাস্ফীতিতে এই ব্যবসার এমন হাল হয়েছে ৷

চলতি অর্থবর্ষের প্রথম তিন মাসে মোট রাজস্ব (Total revenue for the reported quarter) 2 হাজার 478 কোটি টাকা ৷ আগের বছর এই সময় যা ছিল 1 হাজার 266 কোটি টাকা ৷ এ বছরের এই সময়ে পরিচালনা খাতে খরচ হয়েছে 3 হাজার 267 কোটি টাকা, যেখানে আগের বছর এই সময়ে একই খাতে খরচ হয়েছিল 1 হাজার 995 কোটি টাকা ৷

ইবিআইটিডিএ বেসিস অনুযায়ী (On an EBITDA basis) 2022-23 অর্থবর্ষের জুন পর্যন্ত স্পাইসজেটের ক্ষতি 379 কোটি টাকা ৷ 2021-22 অর্থবর্ষে এর পরিমাণ ছিল 244 কোটি টাকা ৷ এর মধ্যেও এয়ারলাইন সংস্থাটি তাদের নেটওয়ার্কে নতুন নতুন গন্তব্য যোগ করে চলেছে ৷

এভিয়েশন নিয়ন্ত্রক 'ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন'-এর (Directorate General of Civil Aviation, DGCA) কাছে আবেদন এসেছে, স্পাইসজেটের কাছে লিজ দেওয়া দু'টি বি373 এয়ারক্রাফ্টকে বাতিল করা হোক ৷ এই অনুরোধ জানিয়েছে আইরিশ বিমান ভাড়া দেওয়া সংস্থা হরাইজন এভিয়েশন (Irish lessor Horizon Aviation) ৷ কয়েক সপ্তাহের মধ্যে স্পাইসজেটের কাছে লিজে থাকা বিমান বাতিল নিয়ে তৃতীয়বার এমন অনুরোধ পেল ডিজিসিএ ৷