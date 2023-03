নয়াদিল্লি, 19 মার্চ: রাহুল গান্ধির বাড়িতে পৌঁছল পুলিশের একটি বিশেষ দল ৷ এর আগে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল ৷ কিন্তু তিনি সময়মতো উপস্থিত না-হওয়ায় রবিবার সকালে রাজধানীতে তাঁর বাড়ি গেলেন আইন ও শৃঙ্খলার স্পেশাল পুলিশ কমিশনার সাগর প্রীত হুডা নিজেই ৷ 12 নম্বর তুঘলক লেনের বাড়ি এখন পুলিশে ছয়লাপ ৷ ভারত জোড়ো যাত্রায় জম্মু-কাশ্মীরে পৌঁছে রাহুলের ধর্ষণ সংক্রান্ত একটি মন্তব্য নিয়ে তাঁকে দিল্লি পুলিশ নোটিশ পাঠিয়েছিল (Delhi Police on Sunday reached the residence of Congress leader Rahul Gandhi) ৷

গত 7 সেপ্টেম্বর কন্যাকুমারী থেকে ভারত জোড়ো যাত্রা শুর হয় ৷ এবছরের জানুয়ারি মাসের শেষে জম্মু-কাশ্মীরে কংগ্রেসের এই মহামিছিল শেষ হয় ৷ উপত্যকায় পৌঁছে কংগ্রেস নেতা-সাংসদ জানিয়েছিলেন, সেখানে তাঁর কাছে এক মহিলা এসে জানিয়েছিলেন তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছে ৷ কাশ্মীরে দাঁড়িয়ে রাহুল মন্তব্য করেন, "মহিলাদের উপর এখনও যৌন হেনস্থা চালানো হচ্ছে (“women are still being sexually assaulted”) ৷"

রবিবার সকালে রাজধানীতে তাঁর বাড়িতে (12, Tughlaq Lane residence) পৌঁছন স্পেশাল পুলিশ কমিশনার এসপি হুডা (Special CP (L&O) SP Hooda) ৷ সেখানে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "30 জানুয়ারি শ্রীনগরে রাহুল গান্ধি একটি বিবৃতি দেন ৷ সেখানে তিনি জানান, ভারত জোড়ো যাত্রায় তাঁর সঙ্গে অনেক মহিলার সাক্ষাৎ হয়েছে ৷ এই মহিলারা তাঁকে জানিয়েছেন, তাঁদের ধর্ষণ করা হয়েছে ৷ আমরা রাহুল গান্ধির কাছ থেকে সেই সব নির্যাতিতা মহিলাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই ৷ আজ আমরা এখানে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে এসেছি ৷ যাতে ওই মহিলারা ন্যায় বিচার পান ৷" সামাজিক মাধ্যমে রাহুলের মহিলাদের ধর্ষণ সম্পর্কিত বক্তব্য ছড়িয়ে পড়ে ৷ এরপর দিল্লি পুলিশ তাঁকে সমন পাঠায় ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তারা স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে এই পদক্ষেপ করেছে ৷

