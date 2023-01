পানাজি, 25 জানুয়ারি: সাধারণতন্ত্র উদযাপন ঘিরে বিতর্ক গোয়ায় ৷ সরকারি চাকুরেদের জন্য জারি হওয়া এক নির্দেশ ঘিরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে ৷ দক্ষিণ জেলার কালেক্টরের (South District Collector) নির্দেশ ভাইরাল হতে তীব্র সমালোচনার মুখে গোয়া সরকার ৷ কালেক্টর নাকি স্থায়ী সরকারি চাকুরেদের জানিয়েছেন, আসন্ন সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান হবে ৷ তার জন্য প্রত্যেক সরকারি কর্মীকে 1 হাজার টাকা করে দিতে হবে (Goa South District Collector orders permanent staff to contribute Rs 1,000 celebration of the Republic Day programme) ৷

দক্ষিণ গোয়ার কালেক্টর একটি নির্দেশে জানিয়েছেন, "26 জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসে মাতানহি সালদানহা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কমপ্লেক্সের (Matanhy Saldanha Administrative Complex ground) মাঠে দক্ষিণ গোয়া কালেক্টরেট একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ৷ এই অনুষ্ঠানকে সফল করতে প্রত্যেক স্থায়ী কর্মচারী এবং আধিকারিককে 1 হাজার টাকা করে দিতে হবে ৷"

স্বভাবত, এমন বিজ্ঞপ্তিতে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে ৷ বিরোধী শিবিরের তোপের মুখে পড়েছে গোয়ার প্রমোদ সাওয়ান্ত (Pramod Sawant) সরকার ৷ গোয়া ফরওয়ার্ড পার্টির বিধায়ক বিজয়ী সরদেশাই (Goa Forward Party MLA Vijai Sardesai) এই বিজ্ঞপ্তি নিয়ে সরকারের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন তুলেছেন । তাঁর প্রশ্ন, "এটা অনুদান নাকি তোলাবাজি ?"

তিনি একটি টুইট করেন, "একে আর্থিক সাহায্য বলে নাকি তোলাবাজি ? গোয়া সরকার কি পুরোপুরি দেউলে হয়ে গিয়েছে যে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে সরকারি চাকুরেদের পকেট মারতে হচ্ছে ৷ ডঃ প্রমোদ সাওয়ান্ত এবং তাঁর মন্ত্রিসভাকে সামাল দিতে বহু মেগা ইভেন্টে করা হয়েছে ৷ তাতেই কোষাগারের সব টাকা নষ্ট হয়ে গিয়েছে ? আর এখন সরকারি অনুষ্ঠান করতে 'অনুদান' দিয়ে তহবিল গঠন করতে হচ্ছে ৷" জিএফপি বিধায়ক এই ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক বলে আখ্যা দেন ৷

প্রসঙ্গত, 19 জানুয়ারি ওই সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে সাউথ গোয়া ডিস্ট্রিক্টের অফিস অফ কালেক্টর ৷ এই নির্দেশে স্থায়ী সরকারি কর্মচারী ও আধিকারিকদের 1 হাজার টাকা দিতে বলা হয়েছে ৷ রাজস্ব বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট সুষমা ফাড়ে (Sushma Pahadte) এবং এসটাবলিশমেন্ট বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট জুডি ব্রেগাঞ্জাকে (Judy Braganza) 20 জানুয়ারির মধ্যে কর্মচারী ও অধীনে থাকা অফিসগুলি থেকে টাকা আদায় করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷