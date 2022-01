নয়াদিল্লি, 6 জানুয়ারি : ভাটিন্ডায় ফ্লাইওভারে মিনিট কুড়ি আটকে ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কনভয় (PM Modi was stuck on a flyover in Bathinda) ৷ পঞ্জাবে মোদির সফর চলাকালীন নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ কেন্দ্রের তরফে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা গলদ থেকে গিয়েছে বলে অভিযোগও করা হয়েছে ৷ তারপরই সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর থেকে রিপোর্ট তলব করলেন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সোনিয়া গান্ধি (Sonia Gandhi seeks report from Punjab Chief Minister) ৷ তবে এনিয়ে তদন্ত করতে কমিশন তৈরি করা হয়েছে বলে সোনিয়াকে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি ৷

বুধবার ফিরোজপুরে একটি জনসভায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেখানে যাওয়ার সময়ই পথে ভাটিন্ডায় ফ্লাইওভারে মিনিট কুড়ি তাঁর কনভয় আটকে যায় ৷ কৃষকদের পথ অবরোধের কারণে ঘটে বিপত্তি ৷ সেখান থেকে ভাটিন্ডা বিমানবন্দরে যেতে হয় মোদিকে ৷ সেখানে আধিকারিকদের তিনি বলেন, "ভাটিন্ডা থেকে বেঁচে ফিরতে পেরেছি ৷ এর জন্য আপনাদের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবেন ৷" এই ঘটনার পর থেকেই শুরু হয়েছে বিতর্ক ৷ প্রধানমন্ত্রীর সফরের নিরাপত্তা নিয়ে কেন্দ্রের কোপের মুখে পড়তে হয়েছে পঞ্জাব সরকারকে ৷

সেই ঘটনার পরের দিন অর্থাৎ আজ চান্নির থেকে গোটা ঘটনার রিপোর্ট তলব করে পাঠিয়েছেন সোনিয়া গান্ধি ৷ প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ সূত্রের খবর, চান্নির তরফে দলীয় নেত্রীকে জানানো হয়েছে, এনিয়ে তদন্তের জন্য যে বিশেষ কমিশন গঠন করা হয়েছে ৷ কমিশনে রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মেহতাব সিং গিল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রধান সচিব অনুরাগ ভার্মা ৷

তবে গোটা ঘটনায় কংগ্রেসের তরফেও দোষ চাপানো হচ্ছে মোদির উপর ৷ বলা হচ্ছে, রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়ার জন্য তিনি ঘটনাটিকে ব্যবহার করছেন ৷

