পুনে, 19 ফেব্রুয়ারি: নিরাপত্তার বলয় টপকে অমিত শাহের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করলেন এক তরুণ ৷ তাঁকে আটক করেছে পুলিশ ৷ শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের পুনেতে ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন পুনে সফরে গিয়েছিলেন ৷ সেখানে এক যুবক নিরাপত্তা বলয়ের ভিতরে ঢুকে শাহের কনভয়ের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছনোর চেষ্টা করেন ৷ পরে জানা গিয়েছে, তাঁর নাম সোমেশ ধুমাল ৷ তিনি নাকি মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের বিশেষ পরিচিত ৷ শিন্ডের সঙ্গে সোমেশের একটি ছবিও ভাইরাল হয়েছে ৷ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সোমেশকে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ (Somesh Dhumal claims to be close of Eknath Shinde taken in Police Custody) ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত যুবক দাবি করেন, তিনি মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের ঘনিষ্ঠ ৷ এমনকী শিবসেনা সাংসদ শ্রীকান্ত শিন্ডের সঙ্গেও তাঁর ভালো পরিচয় রয়েছে বলে তাঁর দাবি ৷ পুলিশকে এই কথা বলে সোমেশ সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে ঢুকে অমিত শাহের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা চালান ৷ শনিবার মহাশিবরাত্রির দিনে অমিত শাহ পুনেতে গিয়েছিলেন ৷ সেখানে ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরে মহাদেবের পুজো করেন তিনি ৷ এছাড়া কোঅপারেটিভ সেক্টর আয়োজিত মহা কনক্লেভ-সহ একাধিক অনুষ্ঠান, কর্মসূচি ছিল ৷

আরও পড়ুন: মোদির ভৃত্য, নাম না করে নির্বাচন কমিশনকে তোপ উদ্ধবের

সোমেশ ধুমালের কথা শুনে পুলিশের সন্দেহ হয় এবং তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ ৷ এই ঘটনার পর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা শাহি সফরের নিরাপত্তা আরও কড়া করেছেন ৷ কীভাবে ওই যুবক অমিত শাহের কনভয়ে প্রবেশ করলেন তা জানতে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে । কারা সোমেশকে ঢুকতে দিয়েছিল সেটাও সন্ধান করে দেখছে পুলিশ ৷ এদিকে এই ঘটনার পরপর সামাজিক মাধ্যমে একনাথ শিন্ডের সঙ্গে অভিযুক্ত সোমেশ ধুমালের ছবি প্রকাশ্যে এসেছে ৷ সোমেশের সম্পূর্ণ পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ ৷

মহারাষ্ট্র পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নিরাপত্তা আধিকারিকরা অমিত শাহের সুরক্ষা বন্দোবস্ত আরও জোরদার করেছে ৷ শাহের পুনে সফরে এই ঘটনার সময় কর্তব্যরত কর্মীরা কী করছিলেন, তাদের জেরা করা হচ্ছে ৷ সোমেশের কোনও রাজনৈতিক পরিচয় আছে কি না, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার দাবি কতটা সত্যি? এই সব কিছুই খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷

আরও পড়ুন: পাওয়ারের মতোই কংগ্রেসও চায় উদ্ধব কমিশনের সিদ্ধান্ত মেনে ভোটে লড়াই করুন