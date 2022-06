বেঙ্গালুরু, 20 জুন : "আমাদের কিছু উদ্যোগ বর্তমানে তিক্ত মনে হলেও, ভবিষ্যতে এই সিদ্ধান্তগুলিই ভাল ফল দেবে ৷ 'অগ্নিপথ' প্রকল্প নিয়ে চলতি বিতর্ক ও বিক্ষোভের মাঝেই এই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (some decisions may seems bitter but will bear fruits in the coming days says pm modi) ৷ যদিও এদিন সরাসরি এই প্রকল্পের নাম নেননি প্রধানমন্ত্রী ৷ সোমবার কর্নাটকে একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ সেই মঞ্চ থেকেই এই মন্তব্য করেন তিনি ৷ এরই মাঝে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দেশের তিন বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী, সেখানে উঠতে পারে অগ্নিপথ প্রসঙ্গ ৷

এর আগে রবিবার দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, "আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য হল অনেক ভাল বিষয় যা সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়, তা রাজনীতির কারণে আটকে যায় ৷" এই মঞ্চেও সরাসরি 'অগ্নিপথ' প্রকল্পের নাম নেননি মোদি ৷ গত মঙ্গলবারই সেনা নিয়োগে 'অগ্নিপথ' প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ এই নীতির মূল হল, চার বছরের জন্য 46 হাজার জনকে নিয়োগ করা হবে সেনার তিন বাহিনীতে ৷ এদের ডাকা হবে 'অগ্নিবীর' নামে ৷ সাড়ে 17 থেকে 21 বছর বয়সিদের নিয়োগ করা হবে (প্রথম বছরের নিয়োগে বয়সসীমায় কিছু ছাড় দেওয়া হয়েছে) ৷ চার বছর পর এই 46 হাজারের মধ্যে মাত্র 25 শতাংশকে সেনায় রেখে দেওয়া হবে ৷ বাকিদের অবসর নিতে হবে ৷

ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের এই প্রকল্পের বিরোধিতায় পথে নেমেছেন বহু যুবক ৷ তাঁদের দাবি, কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত তাঁদের সেনায় যোগ দেওয়ার স্বপ্ন ধ্বংস করবে ৷ 'অগ্নিপথ' বিরোধী এই বিক্ষোভ উগ্র আকার নিয়েছে বেশ কয়েকটি রাজ্যে ৷ যদিও এই প্রকল্প থেকে সরে আসার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে কেন্দ্র ৷ এই প্রকল্পের পাশে দাঁড়িয়েছেন দেশের তিন সেনা বাহিনীর কর্তারাও ৷ সোমবার 'অগ্নিপথ' প্রকল্পে নিয়োগ সংক্রান্ত এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ৷