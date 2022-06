সোপিয়ান, 2 জুন : বিস্ফোরণে জখম তিনজন জওয়ান ৷ মঙ্গলবার তাঁরা একটি প্রাইভেট গাড়িতে সোপিয়ানের সেডোয় ঘুরছিলেন, জানিয়েছেন কাশ্মীরের আইজিপি ৷ আহত জওয়ানদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ নিরাপত্তাকর্মীরা বিস্ফোরণের কারণ এবং ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখছে ৷ মনে করা হচ্ছে, গ্রেনেড থেকে অথবা গাড়িটির মধ্যেই রাখা আইইডি বা সমস্যাজনক ব্যাটারির ফলে এই বিস্ফোরণ ৷ পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত এগোলে বিস্তারিত জানা যাবে (Three soldiers were injured in a blast while travelling in a private vehicle at Sedow in Shopian) ৷

