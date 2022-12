ভুবনেশ্বর, 22 ডিসেম্বর: মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি মেলেনি ৷ তাই এক তরুণ সমাজকর্মী নিজের জীবন শেষ করার হুমকি দিলেন ৷ ঘটনাটি ঘটেছে ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বরে (A young social activist climbed atop a hoarding and threatened to end his life after being denied permission to meet Chief Minister Naveen Patnaik) ৷

মুক্তিকান্ত বিসওয়াল গত সপ্তাহে 530 কিমি পাঁয়ে হেটে রৌরকেল্লা (Rourkela to Bhubaneswar) থেকে ভুবনেশ্বর পৌঁছন ৷ এক দশক আগে মুখ্যমন্ত্রী যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা রাখেননি ৷ এই দাবিতে ইস্পাত শহরের এই বাসিন্দা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান ৷ কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নবীন পটনায়কের সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে দেওয়া হয়নি ৷ তাই নিজের ইচ্ছে পূরণে শেষে নাটকীয়ভাবে রাজধানীতে শিশু ভবন স্কোয়ারে হোর্ডিংয়ের উপর উঠে পড়েন এবং সেখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার হুমকি দিতে থাকেন ৷

স্বভাবতই, এতে বিপাকে পড়েন আধিকারিকরা ৷ প্রাথমিকভাবে পুলিশ এবং দমকলবাহিনীর আধিকারিকরা হোর্ডিং থেকে নীচে নেমে আসার জন্য অনুনয়বিনয় করতে থাকেন ৷ কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হয় ৷ এরপর দমকলকর্মীরা বিসওয়ালের কাছে পৌঁছন ৷ তিনি তখন হোর্ডিংয়ের উপরে উঠে বসেছিলেন ৷ চার ঘণ্টার অক্লান্ত চেষ্টায় তাঁকে উদ্ধার করেন আধিকারিকেরা ৷ দমকলবাহিনীর বিশেষ মইয়ের সাহায্যে তাঁকে নামিয়ে আনা হয় ৷

সঙ্গে সঙ্গে বিসওয়ালকে স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য ক্যাপিটাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়৷ উদ্ধার হওয়ার পর বিসওয়াল কী বললেন ? তাঁর কথায়, "মুখ্যমন্ত্রী যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পূরণ না-করা পর্যন্ত আমার এই লড়াই চলবে ৷ যদি আমায় গ্রেফতার করা হয়, তাহলে আমি জেলে বসেই আমরণ অনশন করব ৷"