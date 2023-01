নয়াদিল্লি, 5 জানুয়ারি: ছিনতাইকারীকে ধরে থানায় আনতে গিয়ে তার হাতেই আহত এক এএসআই (Snatcher injured ASI by stabbing him in Delhi) ৷ ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয় তাঁকে (stabbed him several times) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাজধানী দিল্লির মায়াপুরী থানা এলাকায় ৷ ওই পুলিশ আধিকারিককে বিএল কাপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাঁর ৷ তিনি এখন আশংকামুক্ত বলে খবর ।

জানা গিয়েছে, মায়াপুরী ফেজ ওয়ানের বস্তির বাসিন্দা বন্দনা নামে এক মহিলা থানায় অভিযোগ করেন, এক ব্যক্তি তাঁর স্বামীকে হুমকি দিয়ে মোবাইল ছিনিয়ে নিয়েছে । এই অভিযোগের পর এএসআই শম্ভু দয়াল ওই মহিলাকে নিয়ে মায়াপুরী ফেজ ওয়ান বস্তিতে পৌঁছন । বন্দনা ছিনতাইকারীকে সনাক্ত করে দেন ৷ যার ভিত্তিতে এএসআই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেন ।

শম্ভু দয়াল অভিযুক্তকে গ্রেফতারের পর মায়াপুরী থানায় নিয়ে আসছিলেন (ASI was taking snatcher to police station) ৷ সেসময় অভিযুক্তের কাছে লুকিয়ে রাখা ধারালো অস্ত্র দিয়ে এএসআইকে আক্রমণ করে ৷ কয়েকবার তাঁর উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে ছিনতাইকারী ৷ ঘটনায় এএসআই-এর বুকে, ঘাড়ে, পেটে ও পিঠে গুরুতর চোট লাগে । ঘটনার খবর পেয়ে মায়াপুরী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে আটক করে এবং আহত এএসআইকে দিন দয়াল উপাধ্যায় হাসপাতালে ভর্তি করে । এএসআই-এর শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় পরে তাঁকে বিএল কাপুর হাসপাতালে রেফার করা হয় (Snatcher Stabbed ASI) ।

ডিসিপি ঘনশ্যাম বানসালের জানান, এএসআই শম্ভু দয়ালের প্রাণের আশঙ্কা নেই । পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করেছে এবং এএসআই-এর উপর হামলার ঘটনায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে । এর পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই কোনও ফৌজদারি মামলা রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।

