1. BJP Bandh At Hanskhali : ধর্ষণে মৃত্যু নাবালিকার, প্রতিবাদে আজ হাঁসখালিতে 12 ঘণ্টার বনধ বিজেপির

নদিয়ার হাঁসখালিতে ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপির 12 ঘণ্টার বনধ (BJP Bandh At Hanskhali)। সকাল থেকেই গোটা হাঁসখালি জুড়ে দোকানপাট বন্ধ। বনধের সমর্থনে পতাকা হাতে পথে নেমেছেন বিজেপি কর্মীরা।

2. 100 Days Work : 100 দিনের কাজ দেওয়ায় দেশের সেরা বাংলা

100 দিনের কাজ দেওয়ায় দেশের সেরা বাংলা (Bengal tops nation in 100 days work)৷ এমনই তথ্য প্রকাশিত হল কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্টে (MGNREGA report)৷

3. Biman Basu leaves Politburo: শেষ মহাকাব্যিক পথচলা, পলিটব্যুরো-কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যপদ ছাড়লেন বিমান বসু

বয়সের কারণে পলিটব্যুরো ও সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যপদ ছাড়লেন বিমান বসু (Biman Basu leaves Politburo) ৷ বিদায়বেলায় ঘোরাফেরা করলেন স্মৃতির সরণীতে ৷

4. West Bengal Weather Update : দক্ষিণবঙ্গে আরও চড়বে পারদ, উত্তরে স্বস্তির বৃষ্টি

দক্ষিণবঙ্গে পারদ চড়লেও উত্তরে বজ্র বিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে স্বস্তিতে উত্তরবঙ্গ (West Bengal Weather Update) ৷

5. Imran supporters Protest : ইমরানকে তখত-চ্যুত করার প্রতিবাদে ঢল নামল অনুরাগীদের, আপ্লুত কাপ্তান

ইমরানকে তখত-চ্যুত করার প্রতিবাদে পাকিস্তানের একাধিক শহরের রাস্তায় ঢল নেমেছে সাধারণ মানুষের ৷ বিলওয়াল ভুট্টো থেকে শুরু করে ভাবী প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ় শরিফ, প্রত্যেকের বিরুদ্ধে স্লোগান শোনা গিয়েছে প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে (Supporters of Imran Khan stage protest across Pakistan) ৷

6. Samson praises Chahal : ‘সেরা লেগস্পিনার’, চহালকে দরাজ সার্টিফিকেট স্যামসনের

যজুবেন্দ্র চহালের ভূয়সী প্রশংসায় ভাসলেন ক্যাপ্টেন সঞ্জু স্যামসন ৷ রাজস্থান ক্যাপ্টেন বলেন, “চহাল এমন একজন বোলার যাকে 1-20 ওভারের যে কোনও সময় বল দেওয়া যেতে পারে । দেশের জার্সিতে বর্তমানে ও সেরা লেগস্পিনার (Sanju Samson Praises Yuzvendra Chahal) ।’’

7. JNU Clash : রামনবমীতে মাংস খাওয়া নিয়ে ধুন্ধুমার জেএনইউ, আহত 6

রামনবমী ঘিরে উত্তাল জেএনইউ ক্যাম্পাস ৷ পুজো ও মাংস খাওয়াকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের ঝামেলা মারামারি, হাতাহাতিতে পৌঁছল ৷ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, কারও রক্ত ঝরল (Clash between JNU students) ৷

8. TMC-ISF Clash : পঞ্চায়েত ভোটের ঢের দেরি, তবু দেওয়াল নিয়ে দেগঙ্গায় তৃণমূল-আইএসএফ-এর অশান্তি

এখনই কোনও বড় নির্বাচন নেই ৷ পঞ্চায়েত ভোটের সময় এখনও আসেনি ৷ তার আগেই দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে উত্তজেনা দেগঙ্গায় ৷ আইএসএফ ও তৃণমূলের ধুন্ধুমার উত্তপ্ত দেগঙ্গা (TMC And ISF Clash) ৷

9. BJP Worker Arrested in Burdwan : হাতে পিস্তল, ব্যাকগ্রাউন্ডে 'খেলা হবে' ! বর্ধমানে গ্রেফতার বিজেপি কর্মী

হাতে পিস্তল নিয়ে এক ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই নড়েচড়ে বসল বর্ধমান থানার পুলিশ (BJP Worker Arrested in Burdwan)। ঘটনায় শেখ টগর নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ তিনি বর্ধমান পৌরসভার 19 নং ওয়ার্ডে বিজেপির প্রার্থী ছিলেন ।

10. Prosenjit Rukmini Reel : দেবকে ছেড়ে এবার কি বুম্বাদার প্রেমে মজলেন রুক্মিনী !

রুক্মিনী সঙ্গে ইনস্টাগ্রামে প্রেমের রিল বানালেন প্রসেনজিৎও ৷ 'কিশমিশ'-কে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি লেখেন, "দেখবেন সিনেমাহলে এটাই করব আশা, বাংলা সিনেমা এগিয়ে চলুক নিয়ে আপনাদের ভালোবাসা । অনেক শুভকমনা রইল 'কিশমিশ'- এর জন্য। (Prasenjit Chatterjee Wishes Kishmish Team The Best of Luck)"৷