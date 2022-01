হায়দরাবাদ, 4 জানুয়ারি : স্বাস্থ্যের মতোই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণও গুরুত্বপূর্ণ, জানাচ্ছেন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ৷ তাঁরা জানাচ্ছেন, বিনিয়োগের আগে মার্কেটের খোঁজখবর রাখা উচিত ৷ সাধারণত আমরা সুস্থ থাকতে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাই ৷ একই ভাবে, আরও ভাল ভবিষ্যতের জন্য, সময়ে সময়ে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Financial Planning) ঠিকঠাক হচ্ছে কি না, প্রত্যেকের সে দিকে নজর রাখা উচিত (Six steps to take control of your financial health) ৷

1. আপনি কি লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে ? (Are you on target ?)

লক্ষ্যমাত্রা বজায় রেখে বিনিয়োগ করাটা নতুন কিছু নয় ৷ মাল্টিক্যাপ এবং ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ডের স্কিমগুলো (Multicap and Flexi Cap Fund schemes) লার্জ, মিড আর স্মল ক্ষেত্রে টাকা খাটানোর সুযোগ থাকে ৷ এতে ঝুঁকি অনেক কম ৷ পাশাপাশি একজন বিনিয়োগকারীর অন্য জায়গাগুলির খোঁজ নিয়ে রাখা উচিত, যাতে সে অর্থের পরিমাণ বাড়াতে পারে ৷

2. ঝুঁকির পুরস্কার (What is risk-reward) ?

সাধারণ ঝুঁকি নেওয়াটা মানসিক চাপের বিষয় ৷ যদিও যাঁরা মার্কেটের বিষয় সম্বন্ধে রোজ খবর রাখেন, তাঁরা জানেন ঝুঁকি আর পুরস্কার দুটোই একে অপরের সঙ্গে যুক্ত ৷ বিনিয়োগকারীরা তাঁদের প্রয়োজনের কথা এবং বিনিয়োগের দিকটি ভেবে ঝুঁকি নিতেই পারেন ৷

3. সুযোগগুলি কী কী (What are the opportunities?) ?

অনেকে ইটিএফ (ETF), ফান্ড অফ ফান্ডস (Fund of Funds) এবং ইনডেক্স ফান্ডে (Index Funds) বিনিয়োগ করে থাকেন ৷ কিন্তু আরও ভাল রিটার্ন দিতে পারে, এমন সম্ভাব্য জায়গাগুলোয় নজর রাখলে তবেই সুযোগ বাড়বে ৷

4. বিনিয়োগের কারণগুলি খতিয়ে দেখেছেন ? (Have investment objectives been reviewed?)

বিগত দু'বছরে নাটকীয় পরিবর্তন হয়েছে ৷ মানুষের প্রয়োজন এবং অগ্রাধিকারে বদল এসেছে ৷ নতুন বছরের প্রথমে বিনিয়োগের বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করাটা ঠিক হবে ৷ বিয়ে করতে চাইলে বা উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনে অথবা অন্য কোনও কারণে টাকার দরকার হলে মার্কেটটা দেখে নেওয়া জরুরি ৷

5. দেশের বাইরে খোঁজ নিচ্ছেন ? (Are you looking outside the country?)

যদিও ভারতের মার্কেটে অনেক সুযোগ আছে, কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারেও সুযোগগুলিও দেখা যেতে পারে ৷ সবচেয়ে দরকারি, যদি ঝুঁকি নেওয়ার সাহস থাকে, তাহলে দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তি বাড়াতে উন্নত দেশগুলির মার্কেটে বিনিয়োগ করাই যায় ৷

6. এমার্জেন্সি ফান্ডে বিনিয়োগ করেছেন ? (Have you invested in an emergency fund?)

জীবনে কোনও কিছুই স্থায়ী নয় ৷ কোভিডের মতো কোনও দুর্ঘটনার জন্য সব সময় তৈরি থাকা উচিত ৷ প্যানডেমিক আমাদের শিখিয়েছে, যে কোনও সময়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে ৷ তাই, একজনের জরুরিকালীন ফান্ড তৈরি রাখা দরকার ৷ এর জন্য, ওভারনাইট ফান্ড, লিকুইড ফান্ড, লো ডিউরেশন ডেট ফান্ড বা ফ্লোটার ফান্ড রয়েছে ৷ শুধুমাত্র তখনই আমরা সহজে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব ৷

দীর্ঘমেয়াদে ভাল রিটার্ন পাওয়া যাবে, এরকম দেখে সবসময় বিনিয়োগ করা প্রয়োজন ৷ 'মানের' উপর লক্ষ্য রাখা জরুরি ৷ সম্পূর্ণ বিনিয়োগে এক ঝটকায় বদল আনা সম্ভব নয় ৷ যদি আমরা আগে থেকে আমাদের অর্থনৈতিক বিষয়গুলির সিদ্ধান্ত নিতে পারি, তাহলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে, মনে করেন অ্যাক্সিস এএমসি-র চিফ বিজসেন অফিসার রাজীব আয়েঙ্গার (Rajiv Iyengar, Chief Business Officer, Axis AMC) ৷