শ্রীনগর, 30 ডিসেম্বর : পৃথক দু'টি এনকাউন্টারে মোট 6 জন জইশ-ই মহম্মদ জঙ্গিকে খতম করল নিরাপত্তা বাহিনী ৷ বুধবার সন্ধে থেকে অনন্তনাগ ও কুলগাম জেলায় নিরাপত্তাবাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয় ৷ তাতেই নিকেশ হয় নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের ছয় জঙ্গি ৷ কাশ্মীর পুলিশের তরফে টুইট করে এই খবর জানানো হয়েছে (Six Jaish-e-Mohammed terrorists Killed in Anantnag and Kulgam encounter) ৷ কাশ্মীরের আইজিপি বিজয় কুমার (IGP Kashmir, Vijay Kumar) এই এনকাউন্টারকে বড়সড় সাফল্য বলে উল্লেখ করেছেন ৷

কাশ্মীর জোন পুলিশ (Kashmir Zone Police tweet) টুইটারে জানিয়েছে, "দু'টি ভিন্ন এনকাউন্টারে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জেইএম-এর 6 জন জঙ্গি মারা গিয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, এদের মধ্যে 4 জন জঙ্গির পরিচয় জানা গিয়েছে ৷ তাদের 2 জন পাকিস্তানের এবং 2 জন স্থানীয় জঙ্গি ৷ বাকি 2 জনের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে ৷ আমাদের জন্য এটা বড় সাফল্য, আইজিপি কাশ্মীর ৷"

বুধবার সন্ধে নাগাদ প্রথম এনকাউন্টারটি শুরু হয় অনন্তনাগের দুরু (Dooru), শাহাবাদ (Shahabad) অঞ্চলে ৷ এতে জঙ্গি ও নিরাপত্তাবাহিনীর মধ্যে গোলাগুলিতে একজন পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন ৷ তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে, জানিয়েছেন এক পুলিশ আধিকারিক ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একই সময়ে কুলগামের কাছে মিরহামা (Mirhama area of the nearby Kulgam district) অঞ্চলে আরেকটি এনকাউন্টার শুরু হয় ৷ সেখানে একজন স্থানীয় ও এক পাকিস্তানি জঙ্গি মারা গিয়েছে ৷ এনকাউন্টারের পর একটি এম4 এবং দু'টি একে47 রাইফেল (M4 and two AK47 rifles) উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷

গত সপ্তাহে একের পর এক এনকাউন্টারে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে জম্মু-কাশ্মীর উপত্যকা ৷ 25 ডিসেম্বর সোপিয়ান এবং অনন্তনাগে (Shopian and Anantnag) দু'টি এনকাউন্টারে একজন আইইডি (Improvised explosive device, IED) বিশেষজ্ঞ-সহ 4 জঙ্গিকে নিকেশের দাবি করেছে পুলিশ ৷