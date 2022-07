নয়াদিল্লি, 18 জুলাই: লাইসেন্সপ্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র থেকে তিন সহকর্মীকে গুলি করে গ্রেফতার সিকিম পুলিশের এক জওয়ান ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে দুই সহকর্মীর ৷ তৃতীয় জওয়ান গুরুতর জখম অবস্থায় ভর্তি হাসপাতালে (Two died as Sikkim police jawan opened fire on his own comrades) ৷ রোহিণীর হায়দারপুর প্ল্যান্টে কর্তব্যরত অবস্থায় কোনও বিষয় নিয়ে সোমবার বিবাদে জড়িয়ে পড়েন পুলিশ জওয়ানরা ৷ তারই ফলশ্রুতিতে আগ্নেয়াস্ত্র থেকে তিন সহকর্মীকে গুলিবিদ্ধ করেন এক জওয়ান ৷ জখম পুলিশ জওয়ানকে স্থানীয় আম্বেদকর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷

বিস্তারিত আসছে ...