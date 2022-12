ক্যালিফোর্নিয়া, 2 ডিসেম্বর: সিধু মুসেওয়ালার খুনে মাস্টারমাইন্ড গোল্ডি ব্রার আটক ৷ তাকে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় পুলিশ হাতেনাতে ধরেছে ৷ যদিও ক্যালফোর্নিয়ার পুলিশের পক্ষ থেকে সরকারি ভাবে কোনও নিশ্চয়তা দেওয়া হয়নি ৷ সূত্রে জানা গিয়েছে, 20 নভেম্বরের আগেই হয়তো গোল্ডিকে ধরেছে পুলিশ (Goldie Brar, the mastermind behind the murder of Punjabi singer Sidhu Moosewala, has been detained in California, USA) ৷

পঞ্জাবের জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পি শুভদীপ সিং সিধু, 'সিধু মুসেওয়ালা' নামে জনপ্রিয় ছিলেন ৷ এবছর 29 মে পঞ্জাবের জওয়াহারকে গ্রামে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয় ৷ সিধুর খুনের ঘটনায় দু'জন মনপ্রীত মান্নু ও জগরূপ রূপা নামে দুই শার্প শুটারের সন্ধান পায় পুলিশ ৷ তাদের ধরতে গিয়ে এনকাউন্টার করতে হয় পুলিশকে ৷

পুলিশের দাবি, এরা দু'জন- মনপ্রীত ও জগরূপ 29 মে রাতে সিধুকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল ৷ আর তাদের অস্ত্র সরবরাহ করেছিল গ্যাংস্টার গোল্ডি ব্রার (Goldie Brar) ৷ সে কানাডার বাসিন্দা ৷ মুসেওয়ালার উপর হামলা চালানোর জায়গা থেকে একে-47 রাইফেল উদ্ধার করে পুলিশ ৷ সেই অস্ত্র থেকে সিধুকে গুলি চালিয়েছিল মনপ্রীত ৷ দুই আততায়ীর সন্ধান পায় পুলিশ ৷ জুলাই মাসে আত্তারি সীমান্তে তাদের ধরতে গেলে তারা আত্মসমর্পণ না করে পুলিশকে টার্গেট করে ৷ তাই পুলিশও পালটা গুলি চালায় ৷ এতে প্রাণ হারায় মনপ্রীত ও জগরূপা ৷