পুরী, 13 সেপ্টেম্বর: রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কোহিনূর দেশে ফিরিয়ে আনা নিয়ে নতুন করে দাবি উঠেছে ৷ শুধু তাই নয় বিশ্বের অন্যতম বহুমূল্য এই রঙবিহীন হিরে নাকি ভগবান জগন্নাথের, এমনটাও দাবি করেল ওড়িশার একটি সংগঠন শ্রী জগন্নাথ সেনা (Shree Jagannath Sena) ৷ তাদের সাফ কথা ব্রিটেন যেন এবার 105 ক্যারাটের এই হিরেটি পুরীর মন্দিরে ফিরিয়ে দেয় ৷ এনিয়ে সংগঠনটি নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হস্তক্ষেপ দাবি করেছে (Shree Jagannath Sena writes to President Droupadi Murmu over Kohinoor return belongs to Lord Jagannath) ৷

সূত্রে জানা গিয়েছে, বাকিংহ্যাম প্যালেসের নতুন রাজা তৃতীয় চার্লস 1980 সালে 32 বছর বয়সে ওড়িশা এসেছিলেন (Charles Odisha Visit 1980) ৷ এখন তাঁর বয়স 73 ৷ চার দশকের সামান্য বেশি সময় আগে যখন তরুণ রাজপুত্র এ রাজ্যে আসেন, তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন জানকী বল্লভ পট্টনায়ক (Chief Minister of Odisha Janaki Ballabh Patnaik) ৷ চার্লস সেবার রাজভবনে থেকেছিলেন ৷ ভুবনেশ্বরে মুক্তেশ্বর মন্দির-সহ ওড়িশার বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখেন প্রিন্স অফ ওয়েলস ৷ ওড়িশার সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে ৷

কোহিনূর ফেরৎ চেয়ে রাষ্ট্রপতি মুর্মুকে একটি স্মারকলিপি পাঠিয়েছে এই সংগঠন ৷ সেখানে তারা জানিয়েছে, এখন ইংল্যান্ডের রানির কাছে যে কোহিনূর আছে, সেটি ভগবান শ্রী জগন্নাথের (Lord Jagannath) ৷ রাষ্ট্রপতির কাছে তাদের অনুরোধ, প্রধানমন্ত্রী যেন এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন ৷ মহারাজা রঞ্জিত সিং (Maharaja Ranjit Singh) তাঁর উইলে এটি ভগবান জগন্নাথকে দিয়ে গিয়েছিলেন ৷

সংগঠনের দাবি, ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে পঞ্জাবের মহারাজা রঞ্জিত সিং আফগানিস্তানের সম্রাট নাদির শাহের (Nadir Shah of Afghanistan) বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হন ৷ তারপরই তিনি ভগবান জগন্নাথকে হিরেটি দেন ৷ ঐতিহাসিক ও গবেষক অনিল ধর একটি সংবাদসংস্থাকে জানান, 1893 সালে রঞ্জিত সিং মারা যান ৷ এর 10 বছর বাদে ব্রিটিশ শাসক তাঁর পুত্র দলীপ সিংয়ের (Duleep Singh) কাছ থেকে কোহিনূরটি নিয়ে নেয় ৷

শ্রী জগন্নাথ সেনার পক্ষ থেকে 2016 সালের 19 অক্টোবর রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথকে এই বিষয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছিল ৷ বাকিংহ্যাম প্যালেস থেকে উত্তর এসেছিল, "হার ম্যাজেস্টি তাঁর মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন ৷ তিনি সবসময় রাজনৈতিক ভাবে নিরপেক্ষ (non-political) থাকেন ৷" সেনার আহ্বায়ক প্রিয় দর্শন পট্টনায়ক জানান (Sena convener Priya Darsan Pattnaik), তিনি ইংল্যান্ডে যাওয়ার ভিসার অনুমোদন পাননি ৷ তাই আর ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি ৷

মহারাজা রঞ্জিত সিং মৃত্যুর আগে এই কোহিনূর ভগবান জগন্নাথকে দিয়ে গিয়েছেন ৷ একে স্বীকৃতি দিয়েছে ব্রিটিশ সেনা আধিকারিক ৷ তার প্রমাণ আছে দিল্লির ন্যাশনাল আর্কাইভে (National Archives in Delhi), জানালেন অনিল ৷ কিন্তু ভারত সরকার সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছে (Indian government's stand in the Supreme Court), 20 কোটি মার্কিন ডলারেরও (200 মিলিয়ন) বেশি মূল্যের এই হিরেটি চুরি করা হয়নি ৷ ব্রিটিশ শাসক জোর করে এটি ছিনিয়ে নেয়নি ৷ পঞ্জাবের তৎকালীন রাজা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে (East India Company) এটি দিয়েছিলেন ৷

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক উইলিয়াম ডালরিম্পল (William Dalrymple) তাঁর 'কোহিনূর' নামের বইটিতে লিখেছেন, রঞ্জিত সিংয়ের পুত্র দলীপ সিং তখন ছোট ৷ রানি ভিক্টোরিয়ার কাছে আত্মসমর্পণের সময় এটি দিয়ে দেন এবং পরে তার জন্য অনুশোচনাও করেন ৷ জানা যায়, চোদ্দোশো শতকে দক্ষিণ ভারতের কোল্লুরে কয়লা খনি থেকে এই বহুমূল্যবান হিরেটি পাওয়া যায় ৷ কোহিনূর মানে 'আলোর পর্বত' (Mountain of Light) ৷ তখন কাকতিয়া রাজত্বকাল (Kaaktiya Dynasty) ৷ বলা হয়, পুরুষদের জন্য কোহিনূর দুর্ভাগ্য বয়ে আনে ৷ তাই ব্রিটিশরা হাতে পাওয়ার পর থেকে এটি শুধুমাত্র মহিলারাই পরে আসছেন ৷

