লুধিয়ানা (পঞ্জাব), 8 ফেব্রুয়ারি: ঠান্ডা ডিম বিক্রিকে কেন্দ্র করে দোকানদার ও খরিদ্দারের মধ্যে রক্তক্ষয়ী লড়াই দেখল পঞ্জাবের লুধিয়ানা (Crime News in Punjab Ludhiana)৷ জগদীশ নগরে ডিমের বাজারে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সামান্য বিষয় নিয়ে মারামারি শুরু হয় ৷ কিছুক্ষণের মধ্যে তা সংঘর্ষে পরিণত হয় ৷ ঘটনায় গুরুতর আহত হন 6 জনেরও বেশি ৷ এর মধ্যে 2 জনের মাথায় আঘাত লাগে ৷ আহতদের মধ্যে মহিলাও আছেন ৷ তাদের উদ্ধার করে লুধিয়ানার সিভিল হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় ৷ সেখানেই অনেকে গুরুতর স্ট্রোকের শিকার হন (Clash for giving Cold Egg) ৷ মারধরের এই ঘটনার ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে (Clash in Punjab over Cold Eggs) ৷

এই বিষয়ে আহত দোকানদার ও তার পরিবার জানায়, কিছু যুবক মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে ডিম নিতে এসেছিল ৷ এরপর তাদের ডিম দিতেই তা ঠান্ডা বলে গালিগালাজ শুরু করে ৷ তাদের সেখান থেকে চলে যেতে বলা হলে তারা আরও কিছু লোক জুটিয়ে নিয়ে এসে মারধর শুরু করে ৷ শুধু তাই নয়, দু'জন সিঙাড়া খেতে আসা পথচারী বাধা দিতে এলে তাদেরও বেধড়ক মারধর করে অভিযুক্তরা ৷ আহতরা জানায়, সেখানে 9-10 জন লোক ছিল ৷ তাদের সবার কাছে লাঠি ছিল ৷ তাই দিয়েই ঘটনাস্থলে থাকা সকলকে মারধর করে অভিযুক্তরা ৷ যার ফলে সকলেরই গুরুতর আঘাত লাগে ৷

প্রকাশ্যে আসা পুরো ঘটনার ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে ব্যাপক মারধর করার বিষয়টি ৷ ঘটনায় আহতরা জানান, সামান্য বিষয় নিয়ে তাদের বেধড়ক মারধর করা হয় ৷ ঘটনাস্থলে গরম জল থাকায় তাতে এক শিশু দগ্ধও হয়েছে ৷ হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে ৷ বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে ৷

