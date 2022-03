বেঙ্গালুরু, 4 মার্চ : একটি কফিন নিদেনপক্ষে আটজনের জায়গা নিয়ে নেয় ৷ তাই কফিনের পরিবর্তে বরং ইউক্রেন-ফেরৎ বিমানে ফিরিয়ে হোক আটজন জীবিত পড়ুয়াকে ৷ খারকিভে নিহত কর্নাটক পড়ুয়ার মৃতদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে বেফাঁস মন্তব্য রাজ্যেরই বিজেপি বিধায়ক অরবিন্দ বেল্লাদের ৷ বিজেপি বিধায়কের এমন মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই সমালোচনার ঝড় সবমহলে (Shocking remark of BJP MLA on Indian student killed in Ukraine) ৷

এর আগে ইউক্রেনে মেডিক্যাল পড়তে যাওয়া ভারতীয়দের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ব্যাপক সমালোচিত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী ৷ এরইমধ্যে কর্নাটক বিধায়কের এহেন মন্তব্যে অস্বস্তি বাড়ল কেন্দ্রের ৷ ইতিমধ্যেই 'অপারেশন গঙ্গা'-র আওতায় হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, মলডোভা, রোমানিয়া সীমান্ত থেকে তিন হাজারেরও বেশি আটকে পড়া ভারতীয় পড়ুয়াকে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার (India has evacuated over 3000 nationals from war-hit Ukraine) ৷ এখনও জারি রয়েছে সেই অভিযান ৷

এ বিষয়ে জানাতে গিয়েই অরবিন্দ বেল্লাদ বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরুতে বলেন, "ভারতীয় পড়ুয়াদের ফিরিয়ে আনতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে কেন্দ্র ৷ এটা একটা যুদ্ধক্ষেত্র, সেটা মাথায় রাখতে হবে আমাদের ৷ জীবিত পড়ুয়াদের দেশে ফিরিয়ে আনতে সন্তর্পণে পা ফেলতে হচ্ছে উদ্ধারকারীদের ৷ এমন অবস্থায় একটা মৃতদেহ ফিরিয়ে আনা সহজ ব্যাপার নয় ৷ এর জন্য আরও বেশি জায়গা প্রয়োজন ৷ মৃতদেহের পরিবর্তে আটজন স্বচ্ছন্দে ফিরতে পারে একটা বিমানে ৷ বিষয়টি সময়সাপেক্ষও বটে ৷"

গত মঙ্গলবার খারকিভে প্রাণ হারান কর্নাটকের মেডিক্যাল পড়ুয়া নবীন জ্ঞানগৌদর৷ খারকিভের ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের চতুর্থ বর্ষের পড়ুয়া ছিলেন তিনি ৷ বম্ব শেল্টারে আশ্রয় নিলেও ওষুধের খোঁজে বাইরে বেরোলে রাশিয়া সেনার ছোঁড়া বম্ব শেলিংয়ে প্রাণ হারান 21 বছরের নবীন ৷