মুম্বই, 5 জুলাই: আস্থাভোটে জয়ী হয়ে পাল্টা নোটিস দিলেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ৷ সোমবার রাতেই উদ্ধব শিবিরের 14 জন বিধায়কের বিরুদ্ধে হুইপ ভঙ্গের অভিযোগ আনলেন শিবসেনার নতুন চিফ হুইপ এবং শিন্ডে-অনুগামী ভারত গোগাওয়ালে ৷ তবে এই তালিকায় নেই শিবসেনা প্রধান উদ্ধব-পুত্র আদিত্য ঠাকরে (Shiv Sena Chief Whip Bharat Gogawale issued disqualification notice to 14 legislators from the Uddhav Thackeray camp) ৷

রবিবার মহা-বিধানসভার স্পিকার নির্বাচিত হন শিন্ডে-ফড়নবীশ প্রার্থী রাহুল নারভেকর ৷ এরপরই তিনি উদ্ধব-শিবিরের চিফ হুইপ সুনীল প্রভুকে সরিয়ে গোগাওয়ালেকে সেই পদে বসান ৷ আস্থাভোটের আগে গোগাওয়ালে হুইপ জারি করে সব শিবসেনা বিধায়ককে একনাথ শিন্ডের পক্ষে ভোট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷

একটি সংবাদসংস্থাকে গোগাওয়ালে বলেন, "এটা সত্যি, যে সব শিবসেনা বিধায়কেরা মুখ্যমন্ত্রী শিন্ডের পক্ষে ভোট দেননি, তাঁদের বিরুদ্ধে আমরা হুইপ লঙ্ঘনের নোটিশ জারি করেছি ৷ যদিও বালাসাহেব ঠাকরের প্রতি শ্রদ্ধাবশত আদিত্য ঠাকরের (Aaditya Thackeray) নাম বাদ রাখা হয়েছে ৷"

মহারাষ্ট্রের বিধানসভায় 288টি আসন ছিল ৷ এক সেনা বিধায়কের মৃত্যুতে তা কমে 287 হয়েছে ৷ নতুন সরকারের আগে শিবসেনার 55 জন বিধায়ক ছিলেন ৷ 164 জন বিধায়ক আস্থাভোটে শিন্ডেকে সমর্থন জানিয়েছেন ৷ 99 জন তাঁর বিরুদ্ধে ৷ এ প্রসঙ্গে নতুন হুইপ বলেন, "শিবসেনা বিধায়কেরা দীর্ঘদিন ধরে উদ্ধব এবং আদিত্য ঠাকরের সঙ্গে কাজ করেছি ৷ তার মধ্যে উদ্ধব-শিবিরের বিধায়কেরাও ছিলেন ৷ আমরা তাঁদের শ্রদ্ধা করি ৷ তাঁদেরও আমাদের কথা ভাবা উচিত ছিল ৷"