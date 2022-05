নয়াদিল্লি, 10 মে : অশনি আর কতদূর ? বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হওয়া প্রবল ঘূর্ণিঝড় অশনি অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়ার 300 কিমি দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে ৷ মঙ্গলবার রাতে উত্তর দিকে অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে এবং তারপর ওড়িশার দিকে যেতে পারে ৷ তবে ধীরে ধীরে শক্তি হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে, জানাচ্ছে আবহাওয়া দফতর (Severe Cyclone Asani to move closer to North Andhra Pradesh and Odisha Coast indication of a gradual weakening later Tuesday) ৷

সোমবার এর গতিবেগ ছিল 25 কিমি/ঘণ্টা ৷ গত ছ'ঘণ্টায় পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে 5 কিমি/ঘণ্টায় বেগে এগিয়ে চলেছে অশনি ৷ আজ ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়ার 300 কিমি দক্ষিণপূর্বে, বিশাখাপত্তনমের 330 কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্বে, ওড়িশার গোপালপুরের দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে 510 কিমি, পুরী থেকে 590 কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে ছিল, জানিয়েছে আইএমডি (India Meteorological Department) ৷ আবহাওয়া দফতর এর গতিবিধিতে নজরদারি চালাচ্ছে ৷

অশনির প্রভাবে বিশাখাপত্তনম, ওড়িশার পুরী, রাজ্যের দিঘায় উত্তাল সমুদ্র, কী বলছেন কর্তব্যরত আধিকারিক ?

অশনিতে বৃষ্টি কোথায় ?

সোমবার এর প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা উপকূলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হয়েছে ৷ পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে সমুদ্র উত্তাল হতে পারে ৷ আজ থেকে আগামী দু'দিন মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে ৷ 13 মে পর্যন্ত বাংলা, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলীয় অঞ্চলগুলিতে পর্যটকদের জন্যও সতর্কবার্তা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর ৷

বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, নদিয়া ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ ইতিমধ্যে ওড়িশা উপকূলের খুরদা, গঞ্জাম, পুরী, কটক এবং ভদ্রকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে ৷ বিশাখাপত্তনমে সাইক্লোন ওয়ার্নিং সেন্টারের কর্তব্যরত আধিকারিক কুমার জানালেন, অশনির ফলে অন্ধ্রপ্রদেশের উত্তরে শ্রীকাকুলাম, ভিজিয়ানাগরম, বিশাখাপত্তনম এবং পূর্ব গোদাবরীতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷