শ্রীনগর, 27 মে : লাদাখে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন 7 জওয়ান ৷ জানা গিয়েছে, শুক্রবার সেনার একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শিয়ক নদীতে পড়ে যাওয়ায় দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ গড়িটিতে 26 জন জওয়ান ছিলেন (7 Indian Army soldiers lost their lives so far in a vehicle accident in ladakh) ৷ এই দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করে টুইট করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

সেনার গাড়িটি এদিন যখন পর্তাপুরের ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে লেহ জেলার তুরটুকে ফরওয়ার্ড ক্যাম্পে যাচ্ছিল সেই সময় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ জানা গিয়েছে, পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় সেনার গাড়িটি প্রায় 50 ফুট নিচে পড়ে যায় ৷ দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু হয় ৷ আহত জওয়ানদের উদ্ধার করে পর্তাপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানেই গুরুতর আহত 7 সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয় ৷

আরও পড়ুন : আমরিন ভাটের হত্যাকারীদের সঙ্গে অবন্তীপুরায় সংঘর্ষ নিরাপত্তা বাহিনীর

সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতদের মধ্যে বেশকয়েকজন জওয়ানের চোট গুরুতর ৷ তাঁদের চিকিৎসা চলছে ৷ সেনার তরফে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আহতরা যাতে সবরকম আধুনিক চিকিৎসা পান তার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ প্রয়োজনে গুরুতর আহতদের বায়ু সেনার সাহায্যে ওয়েস্টার্ন কমান্ডে পাঠানো হবে ৷"