বৈশালী (বিহার), 20 নভেম্বর: বিহারের বৈশালীতে বেপরোয়া ট্রাকের তলায় পিষে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে 8 জনের ৷ মৃতদের মধ্যে 7 জন শিশু (several died including minors in road accident in Vaishali) ৷ জানা গিয়েছে, রবিবার সন্ধ্যায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে সুলতানপুরে ৷ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অনেকে ৷ তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে (Road Accident In Vaishali)৷

দেশরি পুলিশ স্টেশনের অন্তর্গত সুলতানপুর এলাকায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ জানা গিয়েছে একটি পুজোর অনুষ্ঠান থেকে যখন হেঁটে ফিরছিলেন পুণ্যার্থীরা সেই সময় ওই ভিড়ের মধ্যে ঢুকে যায় ট্রাকটি ৷ মৃতদের মধ্যে অধিকাংশই শিশু ৷ হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷