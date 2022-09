সেকেন্দ্রাবাদ, 13 সেপ্টেম্বর: বহুতলে ভয়াবহ আগুন ৷ সোমবার রাতে সেকেন্দ্রাবাদের রুবি লজে আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটেছে ৷ ঘটনায় ইতিমধ্যেই প্রাণ হারিয়েছেন 8 পর্যটক (Eight persons died in a major fire at a lodge in Secunderabad) ৷ তার মধ্যে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে 3 জনের ৷ স্থানীয় গান্ধি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় 4 পর্যটকের ৷ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে আরও 1জনের ৷ মৃতেদের সকলের বয়স 35 থেকে 40 বছরের মধ্যে বলে জানা গিয়েছে ৷ পাশাপাশি গুরুতর আহত হয়েছেন আরও প্রায় 10 জন ৷ মৃত পর্যটকদের একজনের নাম হরিশ । তাঁর বাড়ি বিজয়ওয়াড়ায় । এর পাশাপাশি চেন্নাইয়ের বাসিন্দা সীতারমন এবং দিল্লীর বাসিন্দা বিতেন্দ্রর প্রাণ গিয়েছে ৷ বহুতলে থাকা একটি বাইকের গাড়ির শেরুম থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, রুবি লাক্সারি প্রাইড নামে এই বহুতলটি পাঁচ তলা বিশিষ্ট ৷ সেখানেই নীচের তলায় একটি ব্যাটারি চালিত গাড়ির শোরুম আছে ৷ এই বহুতলেই একটি তলায় রুবি লজ ৷ সোমবার রাত 9.40 মিনিট নাগাদ গাড়ির শোরুমে ব্যাটারি থেকে একটি বিস্ফোরণ হয় ৷ সেখান থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে লজের বাকি অংশে ৷ শোরুমের এক কর্মীর কথায় শর্ট সার্কিট থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে ৷ ইলেকট্রিকের যন্ত্রাংশ থাকায় সহজেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে বহুতলের লজের অংশে এবং সিঁড়িতে ৷ অগ্নিকান্ডের আতঙ্কে লজে থাকা পর্যটকরা বেরিয়ে য়াওয়ার চেষ্টা করেন ৷ তখনই ধোঁয়ার মধ্যে পড়ে তাঁরা অসুস্থ হয়ে যান ৷

খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় স্থানীয় থানার পুলিশ ও দমকলকর্মীরা ৷ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে উপস্থিত হন মন্ত্রী তালাসানি শ্রীনিবাস যাদব, মহম্মদ আলি । আসেন হায়দরাবাদের পুলিশ কমিশনার সিভি আনন্দ ৷ ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছন মন্ত্রী তালাসানি শ্রীনিবাস যাদব ।