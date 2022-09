রাজৌরি, 15 সেপ্টেম্বর: কমপক্ষে 12 জন মারা গিয়েছেন এবং 27 জন আহত হয়েছেন বাস দুর্ঘটনায় ৷ বৃহস্পতিবার দুপুরে পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মানজাকোটের দেরি রেলিয়ট (Deri Ralyote of Manjakot, Rahuri) রাহুরি জেলায় ৷ মানজাকোট থানার পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ স্থানীয়রা নিজেরাই উদ্ধারকার্য শুরু করে দেয় ৷ সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসটি পুঞ্চের সুরানকোট (Surankote sub division) থেকে রাজৌরির দিকে যাচ্ছিল ৷ গাড়িচালক পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলায় গাড়িটি দেরি রেলোটে খাদে পড়ে যায় (Several died in bus accident in Rahuri of Rajouri Jammu and Kashmir) ৷

এক আধিকারিক জানান, "আমরা দুর্ঘটনাস্থলে উদ্ধারকার্য শুরু করে দিয়েছি ৷ পুলিশের দল, স্বাস্থ্য দফতর এবং স্থানীয় লোকজন ত্রাণকার্যে নেমেছে ৷" তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, মৃত ও আহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে ৷

জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট জেনারেল মনোজ সিনহা (Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha) এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেন ৷ তিনি টুইট করে লেখেন, "রাজৌরিতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন ৷ এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক ৷ শোকাহত পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল ৷ আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন, এই কামনা করি ৷ জেলাপ্রশাসন যথাসম্ভব সহযোগিতা করছে ৷"

এর আগে বুধবারই পুঞ্চ জেলায় একটি বাস দুর্ঘটনায় 11 জন মারা গিয়েছে এবং 28 জন আহত হয়েছে (Poonch Bus Accident) ৷