পটনা, 4 মার্চ : বৃহস্পতিবার রাত 11টা নাগাদ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল বিহারের ভাগলপুর জেলার কাজবলিচক এলাকা ৷ অভিঘাত এতটাই যে, বিস্ফোরণে ভেঙে পড়েছে একটি তিনতলা বাড়ি ৷ পুলিশ স্টেশনের 100 মিটারের মধ্যে এই বিস্ফোরণের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পার্শ্ববর্তী একাধিক বাড়িও ৷ দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত এক শিশু-সহ 7 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেলেও সংখ্যাটা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে (Several died in a major blast at Bhagalpur) ৷

পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর তৎপরতায় দুর্ঘটনায় ভেঙে পড়া বাড়িটির ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে প্রাথমিকভাবে 10-15 জনকে উদ্ধার করা হয় (10-15 people trapped under the debris of the collapsed building) ৷ স্থানীয় হাসপাতালে তাদের ভর্তি করা হলে সেখানেই মৃত্যু হয় 7 জনের ৷ এদের মধ্যে একটি শিশুও রয়েছে ৷ প্রাথমিক অনুসন্ধানে বিস্ফোরণের ঘটনার নেপথ্যে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এনেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ৷ তাদের দাবি, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাড়িটি ছিল অবৈধ বাজি তৈরির কারখানা ৷

যদিও পুলিশ সূত্রে বিস্ফোরণের পিছনে স্পষ্ট কোনও কারণ উল্লেখ করা হয়নি ৷ ফরেনসিক দলের তদন্ত রিপোর্ট না-পেয়ে ভাগলপুরের জেলাশাসক সুব্রত সেনও বিস্ফোরণের সঠিক কোনও কারণ সংবাদমাধ্যমের সামনে খোলসা করেননি ৷ উদ্ধারকাজ জারি থাকায় মৃত্যুর সংখ্যাও স্পষ্ট করেননি তিনি ৷