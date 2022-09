লখনউ, 16 সেপ্টেম্বর: একটি দেওয়াল ভেঙে কমপক্ষে 9 জন মারা গিয়েছেন ৷ শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে লখনউয়ের দিলকুশা এলাকার নির্মীয়মান একটি বাড়িতে ৷ আহত বহু ৷ উদ্ধার কার্য শুরু করতে এনডিআরএফকে ডেকে পাঠানো হয়েছে ৷ উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন ৷ সরকারি আধিকারিকদের যথাযথ পদক্ষেপ করতে এবং ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে আটকে থাকা মানুষদের দ্রুত বের করে আনার নির্দেশ দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী (Several died as wall of an under construction building collapsed in Dilkusha area of Lucknow) ৷

