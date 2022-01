কানপুর, 21 জানুয়ারি : কানপুর তাঁত মিল ক্রসরোডে মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল অন্ততপক্ষে 6 জন পথচারীর ৷ আহত আরও অনেকে ৷ রোজকার মতোই রবিবারও তাঁত মিল বাস স্টপেজে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন যাত্রীরা ৷ একটি ইলেকট্রিক বাস স্টপেজে থামার বদলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢুকে পড়ে পথচারীদের ভিড়ে ৷ কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাসের চাকায় অন্তত 6 জন পিষ্ট হয়েছেন বলে খবর (At least six people are dead and several injured in Kanpur bus accident) ৷

আশঙ্কাজনক অবস্থায় নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় আহতদের ৷ সংখ্যাটা কমপক্ষে 12 বলে জানা গিয়েছে ৷ কেবল পথচারীদের পিষেই ক্ষান্ত হয়নি বাসটি ৷ সামনে থাকা ট্রাফিক কিয়স্ক, একাধিক গাড়ি এবং বাইকও গুঁড়িয়ে দেয় বাসটি ৷ পূর্ব কানপুরের পুলিশ কমিশনারেট প্রমোদ কুমার জানান, তিনটি গাড়ি এবং একাধিক বাইক বাসের ড্রাইভার পলাতক ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷

কানপুরের দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ লেখেন, "কানপুর দুর্ঘটনায় একাধিক মৃত্যুর খবরে শোকাহত ৷ প্রিয়জন হারানো পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল ৷ আহতরা শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠুক ৷"

আরও পড়ুন : Kolkata Bus Accident: টায়ারে ছিল গলদ, ডোরিনা ক্রসিংয়ের বাস দুর্ঘটনায় মত ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের

কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়ঙ্কা গান্ধী টুইটে লেখেন, "কানপুর থেকে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার খবর এসে পৌঁছেছে ৷ মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা ৷ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা আহতরা যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে ৷"