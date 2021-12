মুজফফরপুর, 26 ডিসেম্বর : মুজফফরপুরে নুডলস তৈরির কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে কমপক্ষে 10 জনের মৃত্যু (At least 10 died in horrific blast at noodles factory in Muzaffarpur) ৷ মুজফফরনগরের বেলা শিল্পতালুকে রবিবার সকালে এক নুডলস কারখানায় আচমকা একটি বয়লার ফেটে যায় ৷ মৃতের সংখ্যা স্পষ্ট না হলেও প্রাথমিক অনুমান, দুর্ঘটনায় কমপক্ষে 10 জন মারা গিয়েছেন, আহত বহু ৷ মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে (The death toll may increase) ৷

স্থানীয় সূত্রে খবর, কারখানার বয়লার বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, পাঁচ কিলোমিটার দূর থেকে বিস্ফোরণের আওয়াজ পাওয়া গিয়েছে ৷ এমন কী পার্শ্ববর্তী অন্যান্য একাধিক কারখানা বিস্ফোরণের তীব্রতায় গুড়িয়ে গিয়েছে বলে খবর ৷ বিস্ফোরণের জেরে অগ্নিকাণ্ড আয়ত্তে আনার জন্য প্রাথমিকভাবে দমকলের 5টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় ৷

মৃতদের শনাক্তকরণের চেষ্টা চলছে ৷ স্থানীয় মানুষের সহায়তায় পুলিশ উদ্ধারকাজে হাত লাগায় ৷ দুর্ঘটনার সময় কারখানায় কতজন কর্মরত ছিলেন সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷