চাপড়া, 14 ডিসেম্বর: বিষাক্ত মদ খেয়ে মৃত্যু হল পাঁচজনের ৷ আশঙ্কাজনক আরও দু'জন ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের সারান জেলার ইসুয়াপুর থানা (Isuapur Police Station) এলাকার চাপড়ায় ৷ যদিও বিষাক্ত মদ খেয়ে মারা যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছে (Suspicious Death of Many People in Chapra) ৷

স্থানীয় সূত্রে খবর, বিষাক্ত মদ খেয়েই চাপড়ায় অনেকেরই সন্দেহজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে । যদিও বিষাক্ত মদ খেয়েই যে মৃত্যু হয়েছে তা নিশ্চিত করছে না প্রশাসন । চাপড়া সদর হাসপাতালে অসুস্থ দু'জনের চিকিৎসা চলছে । মৃতদের নাম, ইসুয়াপুর থানার দোইলা গ্রামের বাসিন্দা সঞ্জয় সিং। মাশরাক থানা এলাকার যদু মোড়ের বাসিন্দা কুনাল কুমার সিং (Several Deaths in Bihar Due to Hooch) । বাকিদের পরিচয় এখনও নিশ্চিত করা হয়নি ।

অন্যদিকে ইসুয়াপুর থানা এলাকার দোইলা গ্রামের বাসিন্দা অমিত রঞ্জন (38) এবং মাশরাক থানার বাসিন্দা হরেন্দ্র রামের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গিয়েছে । চাপড়া সদর হাসপাতালে তাঁদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভরতি করা হয়েছে ৷

এই ঘটনার পর জেলা প্রশাসনে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে । বিষাক্ত মদ খেয়েই পাঁচজনেরই মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন চিকিৎসকরা । তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে ।

