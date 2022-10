পালক্কড় (কেরল), 6 অক্টোবর: বাস দুর্ঘটনায় কমপক্ষে 9 জনের মৃত্যু হয়েছে (Horrific Bus Accident in Kerala) ৷ বুধবার গভীর রাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কেরলের পালক্কড়ের ভারাক্কানচেরিতে ৷ বাসটিতে 42 জন পড়ুয়া এবং 5 জন শিক্ষক ছিলেন ৷ 12 জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ বাসটি এরনাকুলামের মুলানথুরুঠির (Ernakulam's Mulanthuruthy) একটি স্কুলের ৷ পথে কেএসআরটিসি বাসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় বলে জানা গিয়েছে (9 people died including children in tourist-KSRTC bus crash in Vadakkancherry Palakkad) ৷

রাজ্যের মন্ত্রী এমবি রাজেশ জানিয়েছেন, পালক্কড়ের ভারাক্কানচেরিতে কেরল স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের (Kerala State Road Transport Corporation, KSRTC) বাসের সঙ্গে পর্যটন বাসের ধাক্কা লাগে (Vadakkenchery in Palakkad district) ৷ তাতে 38 জন জখম হয়েছেন এবং মারা গিয়েছেন 9 জন ৷

কেরল পরিবহণের কেএসআরটিসি বাসটিতে 49 জন যাত্রী ছিলেন ৷ মৃতদের মধ্যে বাসের এক যাত্রী এবং শিক্ষকও রয়েছেন ৷ এদিকে এরনাকুলামের মার বাসেলিয়াস স্কুল থেকে পড়ুয়া নিয়ে পর্যটন বাসটি উটিতে বেড়াতে যাচ্ছিল ৷ প্রত্যক্ষদর্শীদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, পর্যটন বাসটি খুব দ্রুত গতিতে ছুটছিল ৷ কেএসআরটিসির বাসের সঙ্গে পড়ুয়া বোঝাই বাসটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ৷ কেরল পরিবহণের বাসটে উল্টে যায় ৷ বাসটি কোত্তারাক্কারা থেকে কোয়েম্বাটোরে যাচ্ছিল ৷