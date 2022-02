কুশিনগর (উত্তরপ্রদেশ), 17 ফেব্রুয়ারি: বিয়ের অনুষ্ঠানে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ৷ আচমকা কুয়োয় পড়ে গিয়ে প্রাণ হারালেন মহিলা ও শিশু-সহ 13 জন (several die after drowning in well UP) ৷ গতকাল রাত 10টা নাগাদ উত্তরপ্রদেশের কুশিনগরের নেবুয়া নৌরঙ্গিয়া থানা এলাকায় ঘটে এই দুর্ঘটনা ৷

জনৈক পরমেশ্বর কুশওয়াহার বাড়িতে বিয়ের গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানের সময় কুয়োর একটি স্ল্যাবে বসেছিলেন বেশ কয়েকজন মহিলা (Women killed as they accidentally fall into well) ৷ তবে অত্যধিক চাপে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে সেই স্ল্যাব ৷ কুয়োয় পড়ে যান অনেকে ৷ ঘটে যায় দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ৷

কুশিনগরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এস রাজালিঙ্গম জানিয়েছেন, "আমরা জানতে পেরেছি, দুর্ঘটনাবশত কুয়োয় পড়ে গিয়ে 13 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ দুজন গুরুতর আহত ৷ বিয়ের অনুষ্ঠানে কুয়োর পাশে স্ল্যাবে বসেছিলেন তাঁরা ৷ স্ল্যাবটি ভেঙে পড়ে এই ঘটনা ঘটে ৷ মৃতদের পরিবারপিছু 4 লাখ টাকা করে দেওয়া হবে ৷"

আরও পড়ুন: UP Election 2022 : প্রথমবার উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা ভোটে প্রার্থী যোগী, লড়বেন গোরক্ষপুর থেকে

মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় খবর পেয়ে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ (Yogi Adityanath on UP Accident) ৷ মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে টুইটে জানানো হয়েছে, "অবিলম্বে উদ্ধার ও ত্রাণকাজের জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন ৷ আহতদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে ৷" এই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলেও জানিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর দফতর (several die after drowning in well in up wedding celebration) ৷