নয়াদিল্লি, 19 ফেব্রুয়ারি : মাত্র 40 বছর বয়সে মারা গেলেন দেশের অন্যতম বরিষ্ঠ সাংবাদিক রভিশ তিওয়ারি (Senior journalist Ravish Tiwari is Dead) ৷ শুক্রবার রাতে তিনি মারা গিয়েছেন ৷ সাংবাদিক বিকাশ ভাদোরিয়া টুইটারে প্রথম এই খবরটি জানান ৷ জানা গিয়েছে, 2020 সালের জুন মাস থেকে তিনি ক্যানসার আক্রান্ত ছিলেন (Journalist Ravish Tiwari was suffering from cancer) ৷ পরিবারে তাঁর স্ত্রী, বাবা-মা এবং ভাই রয়েছেন ৷ এদিন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর মৃত্যুতে টুইটারে শোকপ্রকাশ করেন ৷

রভিশ তিওয়ারি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের জাতীয় রাজনীতি বিভাগের এডিটর এবং জাতীয় ব্যুরো চিফ ছিলেন ৷ শনিবার রভিশ তিওয়ারির বন্ধু আরেক বরিষ্ঠ সাংবাদিক বিকাশ ভাদোরিয়া টুইটারে প্রথম তাঁর মৃত্যুর খবর জানান ৷ তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ‘‘বিধাতা খুব দ্রুত রভিশ তিওয়ারিকে ডেকে নিলেন ৷ সংবাদ জগতে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যাত্রা শেষ হল ৷ আমার তাঁর লেখা পড়তে ভাল লাগত ৷ আর তাঁর সঙ্গে প্রায়ই আমার কথা হল ৷ তিনি খুবই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং বিনয়ী ছিলেন ৷ তাঁর পরিবার এবং বন্ধুদের আমার সমবেদনা জানাই ৷ ওঁ শান্তি ৷’’

এদিন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দও রভিশ তিওয়ারির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে টুইট করেন ৷ এমনকি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শোকপ্রকাশ করেছেন ৷ লেখক তথা কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ জয়রাম রমেশও রভিশ তিওয়ারির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে একটি টুইট করেন ৷