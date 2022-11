রুদ্রপ্রয়াগ, 2 নভেম্বর: কেদারনাথ ধাম থেকে প্রায় 10 কিলোমিটার দূরে মহাপন্থের কাছে আটকে পড়া এক বাঙালি পর্যটকের দেহ (Bengal Tourist Body Rescued) উদ্ধার করল এসডিআরএফ এবং ডিডিআরএফ-এর দল ৷ বুধবার সকালে তৃতীয়বারের মতো উদ্ধার অভিযানে যায় বায়ুসেনার হেলিকপ্টার ৷ মহাপন্থ (Rescue of tourist body from Mahapanth) থেকে ওই পর্যটকের দেহ উদ্ধার করা হয় । এরপর সেই দেহ আনা হয় চারধাম হেলিপ্যাডে । সেখান থেকে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে (Rescue of body of tourist from West Bengal)।

গত মাসের 2 অক্টোবর, স্থানীয় কুলি এবং গাইড-সহ দশ সদস্যের পর্যটকদের একটি দল রান্সি-মানানা-কেদারনাথের পথে ট্রেক করে কেদারনাথ ধামের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল । 4 অক্টোবর দলটি মহাপন্থের কাছে পৌঁছয় ৷ পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা 34 বছর বয়সি অলোক বিশ্বাস-সহ দুজন স্বাস্থ্যের কারণে মহাপন্থে আটকে পড়েছিলেন ৷ দলের আট সদস্য কেদারনাথে পৌঁছে জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগকে জানান যে, দুই পর্যটক আটকে রয়েছেন মহাপন্থে ।

9 অক্টোবর এসডিআরএফ-এর দল কেদারনাথ থেকে মহাপন্থ পর্যন্ত উদ্ধারকাজ শুরু করে ৷ কিন্তু হিমালয় অঞ্চলে অবিরাম তুষারপাতের কারণে উদ্ধারকারী দলটিকে ফিরে যেতে হয়েছিল । 10 অক্টোবর আবার উদ্ধারকাজ শুরু হলে, যখন উদ্ধারকারী দল মহাপন্থে পৌঁছয়, ততক্ষণে অলোক বিশ্বাস মারা গিয়েছেন ৷ তাঁর সঙ্গীর স্বাস্থ্যেরও অবনতি হয়েছিল ।

উদ্ধারকারী দল অসুস্থ পর্যটককে কেদারনাথে নিয়ে যায় । কিন্তু মহাপন্থে অতিরিক্ত তুষারপাতের কারণে অলোক বিশ্বাসের মৃতদেহ উদ্ধার করা যায়নি । এর পরে, মহাপন্থের জন্য ডিডিআরএফ এবং এসডিআরএফ বায়ুসেনার হেলিকপ্টারের সাহায্যে দুবার উদ্ধার অভিযান চালায় ৷ কিন্তু মহাপন্থে প্রবল তুষারপাতের কারণে বাহিনীর হেলিকপ্টার অবতরণ করতে পারেনি ।

দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের আধিকারিক নন্দন সিং রাজওয়ার জানিয়েছেন, বুধবার সকালে দুটি হেলিকপ্টারের সাহায্যে উদ্ধারকাজ শুরু হয় । উদ্ধারকারী দল মহাপন্থে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে চারধাম হেলিপ্যাডে নিয়ে আসে । সেখান থেকে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । তিনি জানান যে, উদ্ধারকারী দলে 4 জন এসডিআরএফ এবং 5 জন ডিডিআরএফ কর্মী রয়েছেন ।