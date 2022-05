নয়াদিল্লি, 10 মে : শাহিনবাগের পর নিউ ফ্রেন্ডস কলোনি ৷ তার আগে জাহাঙ্গিরপুরী ৷ একের পর এক দখলদারি উচ্ছেদ অভিযানে নেমেছে দিল্লির একাধিক পৌরনিগম ৷ মঙ্গলবার গুরুদ্বারা রোডের নিউ ফ্রেন্ডস কলোনিতে বুলডোজার নিয়ে পৌঁছে যায় দক্ষিণ দিল্লি পৌরনিগম, জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ (South Delhi Municipal Corporation SDMC on Tuesday carried out anti-encroachment drive on Gurudwara Road in New Friends Colony) ৷

গতকালই শাহিনবাগে বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে গিয়ে স্থানীয় এবং রাজনৈতিক নেতাদের বাধার মুখোমুখি হয় পৌরকর্মীরা ৷ তাদের ফিরে আসতে হয় ৷ এসডিএমসি-র সেন্ট্রাল জোন চেয়ারম্যান রাজপাল সিং বলেন, "আমাদের এনফোর্সমেন্ট দল ও পুলিশবাহিনী বুলডোজার, ট্রাক নিয়ে উৎখাত কাজ শুরু করেছে ৷ বৌদ্ধ ধর্ম টেম্পল, গুরুদ্বারা রোড এবং নিউ ফ্রেন্ডস কলোনির কাছে অবৈধ দোকানঘর ভাঙতে শুরু করা হয়েছে ৷ এই কাজ চলতে থাকবে ৷" দক্ষিণ দিল্লি পৌরনিগম এলাকার মধ্যে নিউ ফ্রেন্ডস কলোনি ৷

সোমবার শাহিনবাগে বিশাল সংখ্যক মানুষ এই পৌরনিগমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় ৷ এমনকি আপ বিধায়ক আমানাতুল্লাহ খানের (AAP MLA Amanatullah Khan) বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷

সিপিআইএম-এর পক্ষ থেকে শাহিনবাগের এই উচ্ছেদ অভিযান থামানোর আবেদন জানানো হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে ৷ তবে আদালত তা শুনতে রাজি হয়নি ৷ কোনও রাজনৈতিক দলের হস্তক্ষেপে দেশের সর্বোচ্চ আদালত মাথা ঘামাবে না, স্পষ্ট জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷