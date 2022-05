নয়াদিল্লি, 6 মে : ‘‘বিজ্ঞান মিথ্যে বলে না, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন ৷’’ ভারতে করোনায় মৃত্যুর পরিসংখ্যান নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার পেশ করা রিপোর্ট নিয়ে নরেন্দ্র মোদিকে এভাবেই বিঁধলেন রাহুল গান্ধি (Science Doesn't Lie Modi Does Rahul Gandhi Over WHO's Covid Death Numbers) ৷ প্রসঙ্গত, বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার তরফে প্রকাশ করা রিপোর্টে বলা হয়েছে, 2020 ও 2021 সালে ভারতে করোনায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে 47 লক্ষ মৃত্যু হয়েছে ৷ কিন্তু, ভারত সরকারের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, 4.8 লক্ষ মানুষ করোনায় মারা গিয়েছেন ৷

হু’র এই পরিসংখ্যান সামনে আসতেই, ফের একবার কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিশানা করেছেন রাহুল গান্ধি ৷ যেখানে প্রধানমন্ত্রীকে মিথ্যেবাদী বলে দুষেছেন রাহুল ৷ করোনায় মৃতদের পরিবারকে 4 লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা করতে হবে বলে একটি টুইট করেন রাহুল ৷ সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘‘করোনা অতিমারিতে 47 লক্ষ ভারতীয় মারা গিয়েছেন ৷ সরকারের দাবি অনুযায়ী 4.8 লক্ষ নয় ৷ বিজ্ঞান মিথ্যে বলে না, মোদি বলে ৷ প্রত্যেক পরিবারকে সম্মান করুন, যাঁরা তাঁদের কাছের মানুষগুলোকে হারিয়েছেন ৷ বাধ্যতামূলক 4 লক্ষ টাকা সাহায্য করে তাঁদের পাশে দাঁড়ান ৷’’

বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার তরফে বৃহস্পতিবার প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের 14.9 মিলিয়ন মানুষ সরাসরি করোনায় অথবা অতিমারির প্রভাবে কোনও না কোনওভাবে মারা গিয়েছেন ৷ কিন্তু, সেই রিপোর্ট ভারতে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা বিশ্বের সব দেশগুলির মধ্যে বেশি বলা হয়েছে ৷ ভারতে 4.7 মিলিয়ন অর্থাৎ, 47 লক্ষ মানুষ করোনায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে মারা গিয়েছেন ৷ যা ভারত সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দেওয়া তথ্যের থেকে প্রায় 10 গুণ বেশি ৷

আরও পড়ুন : WHO COVID Report : করোনায় ভারতে অতিরিক্ত মৃত্যু 47 লক্ষ, 'হু'-র দেওয়া তথ্যকে অসঙ্গত বলল কেন্দ্র

তবে, এই পরিসংখ্যানের তীব্র বিরোধিতা করেছে ভারত সরকার (India's Objection to Use of Mathematical Models by WHO) ৷ যে গাণিতিক মডেল ব্যবহার করে এই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে ৷ বলা হয়েছে, বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা যে গাণিতিক মডেল ব্যবহার করে করোনা ভাইরাসে অতিরিক্ত মৃত্যুর পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে ৷ সেই মডেলের গ্রহণযোগ্যতা, সঠিক তথ্য সংগ্রহ এবং তার পদ্ধতিতে একাধিক প্রশ্ন রয়েছে ৷