নয়াদিল্লি, 4 জুলাই: সোশ্যাল ও ডিজিটাল গণমাধ্যমগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে উপযুক্ত আইন আনার কথা বললেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা (Supreme Court Justice J.B. Pardiwala) ৷ সংসদকে বিষয়টি বিবেচনা করে দেখার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি ৷ মূলত বিচার ব্যবস্থা নিয়ে সোশ্যাল এবং ডিজিটাল মিডিয়ার অযাচিত হস্তক্ষেপের অভিযোগে এ কথা বলেছেন তিনি (SC Judge Asks for Regulatory Law to Stop Social and Digital Media Trail on Sub Judice Matter) ৷ এমন একাধিক ঘটনা তিনি উল্লেখ করেছেন, যেখানে মিডিয়া তার সীমা লঙ্ঘন করছে বলে জানান বিচারপতি (Social and Digital Media cross Laxman Rekha) ৷

প্রসঙ্গত, নূপুর শর্মার বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর সোশ্যাল এবং ডিজিটাল মিডিয়ায় সংশ্লিষ্ট বেঞ্চের বিচারপতি এবং তাঁদের রায় বিরুদ্ধাচারণের অভিযোগ উঠেছে ৷ যে বেঞ্চের অংশ ছিলেন বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা ৷ যে বেঞ্চ নূপুর শর্মাকে তাঁর মন্তব্যের জন্য তিরস্কার করেছিল ৷ বলা হয়েছিল, ‘‘নূপুর শর্মা তাঁর মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে দেশে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি করেছেন এবং সামাজিক কাঠামোকে নষ্ট করেছেন ৷’’

আর সেই অধ্যায়ের কয়েকদিনের মধ্যে, রবিবার বিচারপতি এইচআর খান্না মেমোরিয়াল জাতীয় সম্মেলনে ‘‘ভক্স পপুলি (ভক্স পপ) বনাম আইনের শাসন: ভারতের সুপ্রিম কোর্ট’’ এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বিচারপতি পারদিওয়ালা ৷ সেখানেই বিচারপতি জানান, আইনের শাসনের পক্ষে মিডিয়া ট্রায়াল স্বাস্থ্যকর নয় ৷ বিশেষ করে সংবেদনশীল বিষয়, যা বিচারাধীন ৷ সেক্ষেত্রে ডিজিটাল এবং সোশ্যাল মিডিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন ৷ এ বিষয়ে যথাযথ আইন প্রণয়ন এবং নিয়ন্ত্রক ধারা প্রবর্তনের বিষয়ে সংসদকে বিবেচনা করতে হবে ৷’’

বিচারপতি পারদিওয়ালা তাঁর বক্তব্যে বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে বলেন, ‘‘বিচার মূলত একটি প্রক্রিয়া, যা আদালতে একটি পদ্ধতি মেনে করা হয় ৷ যদিও আধুনিক যুগের প্রেক্ষাপটে, সোশ্যাল এবং ডিজিটাল মিডিয়ায় বিচার শুরু হয়ে যাচ্ছে ৷ যা বিচার ব্যবস্থা এবং তার প্রক্রিয়ায় অযাচিত হস্তক্ষেপ এবং একাধিকবার তা ‘লক্ষণ রেখা’ অতিক্রম করছে ৷’’

তিনি অভিযোগ করেছেন, এক শ্রেণির মানুষ যাঁরা অর্ধেক সত্য জেনে বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে কাটাছেঁড়া শুরু করে ৷ যা আইনের শাসনে ন্যায়বিচার করার ক্ষেত্রে একটা বড় চ্যালেঞ্জ বলে উল্লেখ করেন বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা ৷ তাই বিচার ব্যবস্থা এবং তার প্রক্রিয়া নিয়ে অযাচিত এই কাটাছেঁড়া বন্ধ করতে হবে বলে জানান তিনি ৷ আর তার জন্য সোশ্যাল এবং ডিজিটাল মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি বলে মনে করেন বিচারপতি পারদিওয়ালা ৷

তিনি বলেন, ‘‘আমি আইনের শাসনে বিশ্বাস করি এবং তার অন্যথা হতে পারে না ৷ আর যখন আদালতের দেওয়া রায়ের প্রশ্ন ওঠে, তখন জনগণের মতামতের খুব একটা গুরুত্ব থাকে না ৷ আর আদালতের রায়ে সাধারণের মতামতে কোনও প্রতিফলন হতে পারে না ৷’’