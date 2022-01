নয়াদিল্লি, 28 জানুয়ারি : মহারাষ্ট্র বিধানসভার 12 জন বিধায়ককে বহিষ্কারের সিদ্ধান্তকে খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ সেই সঙ্গে মহারাষ্ট্র বিধানসভার অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তকে অসাংবিধানিক এবং স্বেচ্ছাচারিতা বলে উল্লেখ করেছে আদালত (SC Dismisses Suspension of 12 BJP MLAs from Maharashtra Assembly) ৷ প্রিসাইডিং অফিসারের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে বিজেপির 12 জন বিধায়ককে একবছরের জন্য মহারাষ্ট্র বিধানসভা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল ৷

গত বছর 2021 সালে 5 জুলাই ওই 12 জন বিধায়ককে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেন মহারাষ্ট্র বিধানসভার অধ্যক্ষ ৷ অভিযোগ, অধ্যক্ষের ঘরে প্রিসাইডিং অফিসার ভাস্কর যাদবের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছিল ৷ 2020 সালের ওই ঘটনায় প্রায় এক বছর পর 12 জন বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনে বহিষ্কার করা হয় (12 BJP MLA was Suspended for Allegedly Misbehaving With Presiding Officer) ৷ এনিয়ে মহারাষ্ট্র বিধানসভার পরিষদীয় মন্ত্রী তাঁদের বহিষ্কার করার প্রস্তাব পেশ করেন ৷ ধ্বনি ভোটে 12 জন বিধায়ককে বহিষ্কার করা হয় ৷

মহারাষ্ট্র বিধানসভার সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 2021 সালের 22 জুলাই ওই বিধায়করা সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানান ৷ সেই আবেদনের ভিত্তিতে আজ সুপ্রিম কোর্ট মহারাষ্ট্র বিধানসভার সেই সিদ্ধান্তকে ‘অসাংবিধানিক এবং স্বেচ্ছাচারিতা’ বলে উল্লেখ করেছে ৷