নয়াদিল্লি, 7 জানুয়ারি : চলতি শিক্ষাবর্ষে নিট পিজি পড়ুয়াদের জন্য স্বস্তি ৷ সুপ্রিম কোর্ট 2021-22 শিক্ষাবর্ষে 27% ওবিসি সংরক্ষণ এবং 10% অর্থনৈতিক অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত বহাল রাখল (Supreme Court allows admissions with 27% OBCs quota, 10% for economically weaker sections for 2021-22) ৷

বিস্তারিত আসছে...