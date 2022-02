ইম্ফল (মণিপুর), 25 ফেব্রুয়ারি : ইউক্রেনে আটকে পড়া ভারতীয়দের ফেরাতে ভারত সরকারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করা উচিত ৷ শুক্রবার এই মন্তব্য করেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা সলমন খুরশিদ (Salman Khurshid urges Centre to bring back stranded Indians) ৷ তিনি এই নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপও দাগেন ৷ তাঁর প্রশ্ন, সরকার একটা বিমানে কিছু মানুষকে ফেরানো ছাড়া বাকিদের ফেরাতে কী পদক্ষেপ করেছে ?

তবে এই পরিস্থিতিতে তাঁরা সরকারের পাশে থাকবেন বলেও আশ্বাস দিয়েছেন ৷ এর আগে কুয়েত, আফগানিস্তানের মতো দেশে এই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় ভারতীয়দের ৷ সেখান থেকেও ভারতীয়দের নিরাপদে উদ্ধার করা হয় ৷ সেই বিষয়টিও উল্লেখ করেন খুরশিদ ৷ তাই তিনি মনে করেন, সরকারি তরফে আপ্রাণ চেষ্টা করা হলে সমস্যার সমাধান হবেই ৷

তাঁর দাবি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের সিদ্ধান্ত একতরফা ভাবে নেওয়া যায় না ৷ সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে এই বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ৷ তাহলে গোটা দেশ একই স্বরে মত প্রকাশ করতে পারবে বলে জানিয়েছেন বর্ষীয়ান এই কংগ্রেস নেতা ৷

এদিকে ভারতের অনেক পড়ুয়া ইউক্রেনে আটকে (Many Indian Students Standard in Ukraine) ৷ এছাড়া আরও অনেকে আটকে রয়েছে সেখানে ৷ ফলে দেশে প্রতিটি পরিবারই উৎকণ্ঠায় কাটাচ্ছে ৷ এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রাজ্য সরকার হেল্পলাইনের ব্যবস্থা করছে ৷ সেই তালিকায় রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার (Andhra Pradesh Government Starts Help Desk for standard students in Ukraine) ৷ তাদের তরফে বিজয়ওয়াড়া এবং নয়াদিল্লিতে ইউক্রেনে আটকে পড়া পড়ুয়াদের জন্য হেল্পলাইন খোলা হয়েছে ৷ পড়ুয়া বা তার পরিবারের সদ্যরা ওই হেল্পলাইনে যোগাযোগ করে সাহায্য চাইতে পারেন ৷

সেই হেল্পলাইন হল -

দিল্লি : পি রবি শঙ্কর, ওএসডি, মোবাইল নম্বর - 9871999055

এমভিএস রামা রাও, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, মোবাইল নম্বর - 9871990081

এএসআরএন সাইবাবু, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, মোবাইল নম্বর - 9871999430, ল্যান্ডলাইন - 011-23384016

ইমেল আইডি - rcapbnd@gmail.com

বিজয়ওয়াড়া :

অন্ধ্রপ্রদেশ নন রেসিডেন্ট তেলেগু সোসাইটি (অন্ধ্র সরকারের একটি অংশ), ওয়েবসাইট - https://www.apnrts.ap.gov.in/

24/7 হেল্পলাইন - 0863-2340678, হোয়াটসঅ্যাপ - +91-8500027678, ইমেল : helpline@apnrts.com , info@apnrts.com

অন্যদিকে পঞ্জাবেরও অনেক পড়ুয়া আটকে পড়েছেন ইউক্রেনে (Many Students from Punjab Standard in Ukraine) ৷ তাদের পরিবারও বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত ৷ তাঁরা চাইছেন দ্রুত তাঁদের বাড়ির সদস্যরা দেশে ফিরে আসুক ৷ সেই তালিকায় রয়েছেন ফরিদকোটের মাহমুয়ানা গ্রামের এক ছাত্রী খুশবিন্দর কৌর ৷ তিনি এমবিবিএস পড়তে গিয়ে আটকে পড়েছেন ৷ এই পরিস্থিতিতে সেখানে থাকতে ভরসা পাচ্ছেন না ৷ 24 তারিখে তাঁর ফেরার টিকিট ছিল ৷ কিন্তু বিমান বাতিল হয়ে যাওয়ায় তিনি ফিরতে পারেননি ৷ তাই তাঁর পরিবার চায় যে দ্রুত যাতে তাঁকে দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হয় ৷

