নয়াদিল্লি, 19 জানুয়ারি: কড়া প্রশ্নের মুখে পড়ল রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া । তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পর্কে জবাব দিতে হবে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রককে ৷ তাও 72 ঘণ্টার মধ্যে ৷ মহিলা কুস্তিগীররা দেশের রেসলিং কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার মতো গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন ৷ এর মধ্যে অনেকেই অলিম্পিকে পদক জয়ী এবং কমনওয়েলথ গেমসেও পদক জিতেছেন ৷ এ নিয়ে রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছে ক্রীড়া মহল, এমনকী রাজনৈতিক মহলেও ৷ বাতিল হয়েছে মহিলাদের জাতীয় স্তরের কুস্তির কোচিং ক্যাম্পও ৷ 18 জানুয়ারি কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রকের 'ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সিলেন্স'-এর অধীনে লখনউয়ে এই ক্যাম্প হওয়ার কথা ছিল ৷ তাতে 41 জন কুস্তিগীর, 13 জন কোচ ও অন্য সহ-কর্মীরা থাকতেন ৷ কিন্তু যৌন হেনস্থার মতো বিতর্কের মাঝে এই সবকিছু খারিজ করেছে মন্ত্রক (Union Sports Ministry has directed the Wrestling Federation of India (WFI) to send an explanation within the next 72 hours) ৷

