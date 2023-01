চেন্নাই, 15 জানুয়ারি: দেশের উত্তর সীমান্তে অস্থির পরিস্থিতি তৈরি করা নিয়ে ফের একবার চিনকে নিশানা বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্করের ৷ শনিবার চেন্নাইয়ে একটি অনুষ্ঠানে বিদেশ মন্ত্রী জানান, চিনকে প্রতিবার ভারত সম্পূর্ণ শক্তি এবং দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিয়েছে (India Give Strong and Firm Counter-Response to China) ৷ উল্লেখ্য 2020 সালের মে মাসে করোনা অতিমারির মধ্যে লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোলের (Line of Actual Control) স্থিতাবস্থা বদলের চেষ্টা করেছিল চিন ৷ এমনকী গত ডিসেম্বর মাসেও অরুণাচল প্রদেশে তাওয়াং সেক্টরে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে রেড আর্মি ৷

শনিবার চেন্নাইয়ে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, "আমাদের মধ্যে হওয়া চুক্তিকে লঙ্ঘন করে, উত্তর সীমান্তে চিন বিশাল সংখ্যায় সেনা মোতায়েনের মাধ্যমে স্থিতাবস্থা পরিবর্তন করতে চাইছে ৷ এমনকি সকলের মনে থাকবে 2020 সালের মে মাসে করোনার সময়েও একই ঘটনা ঘটেছিল ৷ সম্পূর্ণ শক্তি ও দৃঢ়তার সঙ্গে আমরা তার জবাবও দিয়েছি ৷" পাশাপাশি, দূর্গম পাহাড়ি এলাকায় খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে ভারতীয় সেনা যে সাহসিকতার সঙ্গে সীমান্ত রক্ষা করছে, তারও প্রশংসা করেন বিদেশ মন্ত্রী ৷

তিনি বলেন, "হাজার হাজার সেনা জওয়ান দূর্গম ভূখণ্ডে এবং কঠিন আবহাওয়ার মধ্যে আমাদের সীমান্ত রক্ষা করে চলেছেন ৷" এমনকী বিশ্বের কাছে ভারতের গুরুত্ব যে বর্তমানে অনেকটাই, সেটাও উল্লেখ করেন এস জয়শঙ্কর ৷ তাঁর কথায়, "বিশ্ব দেখেছে ভারত কীভাবে চিনের হামলার জবাব দিয়েছে ৷ তারা জানে ভারত এমন একটা দেশ, যারা ভয়ে গুটিয়ে থাকবে না এবং জাতীয় সুরক্ষার স্বার্থে সবরকম পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত ৷"

আরও পড়ুন: মিজোরামের গ্রামে মায়ানমারের বিমানহানা ! আতঙ্কিত বাসিন্দারা

গতকালের ওই অনুষ্ঠানে বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ভারতের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং ভৌগলিক কৌশল সংক্রান্ত অবস্থানের উপরও জোর দেন ৷ তিনি জানান, ভারতের ভৌগলিক গঠন তার ইতিহাসের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে তৈরি হয়েছে ৷ ভারতীয় উপদ্বীপের নামকরণে একটি মহাসাগরের অস্তিত্ব রয়েছে ৷ এমনকী একটি মহাদেশীয় মাত্রাও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ৷ আর বর্তমানে ভারত মহাসাগরকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব বেড়েছে বলে উল্লেখ করেছেন জয় শঙ্কর ৷