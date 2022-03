নয়াদিল্লি, 9 মার্চ : রাশিয়া ইউক্রেন সংঘাতের দু' সপ্তাহ হতে চলল ৷ দিনে দিনে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হচ্ছে ৷ রাশিয়ার উপর একের পর এক নিষেধাজ্ঞা জারি করে চাপ সৃষ্টি করছে আমেরিকা-সহ অন্য দেশগুলি ৷ এর প্রভাব পড়বে বিশ্বের অর্থনীতিতে ৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথম এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হল ইউরোপ ৷

ফিচ এবং মুডি-র মতো (Fitch and Moody) আন্তর্জাতিক বাজার গবেষণা সংস্থাগুলি জানিয়েছে, রাশিয়ার ইউক্রেনের উপর হামলার ফলাফলে রাশিয়ার রেটিং নিচে নেমেছে ৷ বিশ্বে অর্থনৈতিক সঙ্কট তৈরি হয়েছে ৷ এর থেকে ভারতও ছাড় পাবে না ৷ ভারতের সার্বভৌম রেটিং, ভারতীয় কোম্পানিগুলির রেটিং-এ দেশে বাড়বে মুদ্রাস্ফীতি এবং কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ঘাটতি (Russia Ukraine war will impact credit rating of Indian pharmaceutical and fertilizer companies) ৷

প্রাক্তন সোভিয়েত দেশগুলিতে ওষুধ সরবরাহ কারবার

ফিচ-এর ইন্ডিয়া রেটিংস অ্যান্ড রিসার্চ সংস্থা একটি রিপোর্ট তৈরি করেছে ৷ সেই অনুযায়ী সরাসরি কোপ পড়বে ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলির উপর ৷ এছাড়া সেই সব কোম্পানিগুলিও প্রভাবতি হবে, যারা সরকারের কাছ থেকে ভরতুকি পেয়ে থাকে ৷ যেমন সার প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলি ৷ যদিও তা সামলানো যাবে বলে আশ্বস্ত করেছে ফিচ-এর রিপোর্ট ৷

এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ভারত থেকে একসময় সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ওষুধ রফতানি হয় ৷ তা বন্ধ হলে ভারতের ক্রেডিট রেটিংও ক্ষতিগ্রস্ত হবে ৷

অন্যদিকে রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের ফলে আমেরিকায় জেনেরিক ওষুধের দাম চাপে পড়েছে ৷ এই চাপ ভারতীয় কোম্পানিগুলির ক্ষেত্রে কম ৷ এই সংস্থার মতে, ভারতীয় কোম্পানিগুলির ক্রেডিট রেটিং-এর ঝুঁকি অত্যন্ত কম ৷

তবে সংস্থা এও জানিয়েছে, ব্যালান্স শিট অনুযায়ী এই ঝুঁকি কম হলেও তা বাড়বার সম্ভাবনাও রয়েছে ৷ কারণ যুদ্ধ কতদিন ধরে চলবে, কীভাবে তা শেষ হবে, তা কেউ জানে না ৷ আন্তর্জাতিক সামরিক এবং কৌশলী বিশেষজ্ঞরা এখনও বলতে পারেনি রাশিয়া-ইউক্রেনের এই সংঘাত ঠিক আরও কতদিন স্থায়ী হবে ৷

বিশেষজ্ঞদের মতে, রাশিয়া যদি মাসখানেক ধরে এই আক্রমণ চালিয়ে যায় এবং ইউক্রেনের বিভিন্ন জায়গা অধিকার করতে থাকে, তাহলে পশ্চিমী দেশগুলোর নিষেধাজ্ঞাও বাড়তে থাকবে ৷ তার প্রতিকূল প্রভাব পড়বে অর্থনীতিতে এবং তা সুদূরপ্রসারী হবে ৷

